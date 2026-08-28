Pasukan Israel kembali menyerang sejumlah wilayah di Lebanon selatan pada Jumat dengan menggunakan tembakan artileri dan senapan mesin, termasuk di Houla dan Wadi al-Salouqi

Israel kembali serang Lebanon selatan dengan artileri dan senapan mesin Pasukan Israel kembali menyerang sejumlah wilayah di Lebanon selatan pada Jumat dengan menggunakan tembakan artileri dan senapan mesin, termasuk di Houla dan Wadi al-Salouqi

Pasukan Israel kembali melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di Lebanon selatan pada Jumat dengan tembakan artileri dan senapan mesin, melanjutkan operasi militer yang meningkat di kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Kantor berita resmi Lebanon, National News Agency, melaporkan artileri Israel menyasar Kota Houla dan Wadi al-Salouqi.

Belum ada informasi mengenai korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan tersebut.

Serangan terbaru terjadi setelah pasukan Israel meningkatkan operasi di berbagai wilayah Lebanon selatan pada Kamis dengan melancarkan serangan udara, tembakan artileri, dan serangan darat di sejumlah daerah, termasuk Mansouri dan Mays al-Jabal.

Israel terus menjalankan operasi militer di Lebanon sejak melancarkan serangan baru pada 2 Maret, dengan pasukannya bergerak memasuki sejumlah wilayah tambahan di bagian selatan negara tersebut.

Pada 26 Juni, Lebanon dan Israel mencapai kesepakatan kerangka kerja yang dimediasi Amerika Serikat (AS), yang mengatur penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah Lebanon yang diduduki sebagai imbalan atas pengerahan tentara Lebanon dan pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata, termasuk Hizbullah.

Perundingan yang disponsori AS sejak itu terus berlangsung mengenai pelaksanaan kesepakatan tersebut, termasuk penarikan pasukan Israel dan pengerahan tentara Lebanon.

Namun, serangan Israel di Lebanon selatan masih terus berlangsung.