Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Teheran tetap mengedepankan dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan persoalan, tetapi akan terus berdiri teguh menghadapi tekanan ekonomi

Presiden Iran sebut AS tak akan capai tujuan melalui tekanan ekonomi Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Teheran tetap mengedepankan dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan persoalan, tetapi akan terus berdiri teguh menghadapi tekanan ekonomi

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Amerika Serikat tidak akan mencapai tujuannya melalui tekanan ekonomi terhadap Teheran, beberapa hari setelah pemerintahan Presiden Donald Trump meluncurkan kampanye sanksi baru secara luas terhadap Iran.

Pezeshkian menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan selama tiga jam di Bank Sentral Iran di Teheran bersama Menteri Ekonomi Ali Madanizadeh, Gubernur Bank Sentral Abdolnaser Hemmati, dan sejumlah ekonom, menurut kantor kepresidenan Iran.

Pertemuan itu membahas indikator moneter, valuta asing, dan keuangan Iran di tengah kondisi yang disebut Pezeshkian dipengaruhi oleh perang, blokade ekonomi, dan tekanan eksternal.

Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan ekspektasi inflasi.

Menurut Pezeshkian, pengelolaan pasar-pasar utama, khususnya pasar valuta asing dan moneter, membutuhkan koordinasi erat antara pemerintah, bank sentral, dan lembaga ekonomi lainnya.

"Pendekatan kami adalah memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan melalui interaksi dan negosiasi, tetapi pada saat yang sama, kami telah dan akan terus berdiri teguh menghadapi tekanan ekonomi," kata Pezeshkian.

Ia mengatakan AS gagal mencapai tujuannya selama perang karena perlawanan angkatan bersenjata Iran serta dukungan masyarakat.

Pezeshkian menilai Washington juga "tidak akan mendapatkan apa pun" melalui tekanan ekonomi.

Pada Senin, pemerintahan Trump meluncurkan "Operation Economic Outcast", kampanye sanksi luas yang bertujuan semakin mengisolasi Iran dari sistem keuangan global.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan langkah tersebut menyasar sejumlah sektor utama perekonomian Iran, termasuk penerbangan, pelayaran, emas, teknologi, dan aset digital.

Lebih dari 60 entitas, individu, dan kapal dimasukkan ke dalam daftar hitam sebagai bagian dari kampanye tersebut.

Bessent mengatakan Washington bertujuan memutus jalur utama perekonomian Iran dan menggambarkan kampanye itu sebagai upaya "mencekik secara ekonomi" pemerintah Iran.