Presiden Suriah tunjuk mantan pemimpin SDF/YPG sebagai penasihatnya

Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa menunjuk mantan pemimpin SDF/YPG Mazloum Abdi sebagai penasihat kepresidenan melalui dekret yang dikeluarkan pada Kamis

Presiden Suriah tunjuk mantan pemimpin SDF/YPG Mazloum Abdi sebagai penasihat kepresidenan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa menunjuk mantan pemimpin SDF/YPG Mazloum Abdi sebagai penasihat kepresidenan melalui dekret yang dikeluarkan pada Kamis

Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa menunjuk mantan pemimpin SDF/YPG Mazloum Abdi sebagai penasihat kepresidenan, menyusul pengumuman pembubaran kelompok tersebut dan kesepakatan untuk mengintegrasikannya secara bertahap ke dalam lembaga-lembaga negara Suriah.

Menurut kantor berita pemerintah Suriah SANA, al-Sharaa pada Kamis mengeluarkan dekret yang menunjuk Abdi sebagai "penasihat Kepresidenan Republik."

Abdi pada Selasa mengumumkan pembubaran organisasi teroris SDF/YPG dalam sebuah konferensi pers.

Pemerintah Suriah dan YPG sebelumnya mencapai kesepakatan pada 29 Januari yang mencakup gencatan senjata serta integrasi kelompok tersebut secara bertahap ke dalam lembaga-lembaga negara.

Abdi sebelumnya menjabat sebagai pemimpin kelompok teroris SDF/YPG.