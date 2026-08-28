Dari 799 jenazah yang identitasnya telah didokumentasikan, 256 berada di "makam bernomor", 99 merupakan jenazah tahanan, 81 anak-anak berusia di bawah 18 tahun, dan 10 perempuan

Sekitar 1.700 jenazah warga Palestina diperkirakan masih ditahan Israel Dari 799 jenazah yang identitasnya telah didokumentasikan, 256 berada di "makam bernomor", 99 merupakan jenazah tahanan, 81 anak-anak berusia di bawah 18 tahun, dan 10 perempuan

Jumlah jenazah warga Palestina yang ditahan Israel mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di tengah perang di Jalur Gaza, dengan perkiraan Israel menyebut sekitar 1.700 jenazah masih ditahan dan sebagian besar berasal dari Gaza.

Warga Palestina pada Kamis memperingati Hari Nasional Pemulangan Jenazah Syuhada Palestina dan Arab, yang diperingati setiap 27 Agustus untuk menyoroti perjuangan selama puluhan tahun keluarga Palestina dalam mendapatkan kembali jenazah kerabat mereka yang ditahan di kamar jenazah militer Israel atau dimakamkan di pemakaman militer tertutup yang dikenal sebagai "makam bernomor."

Persoalan tersebut meningkat tajam sejak dimulainya perang Israel di Jalur Gaza pada Oktober 2023, dengan ratusan jenazah tanpa identitas dikembalikan ke Gaza sementara ribuan warga Palestina masih dinyatakan hilang.

Kabinet Palestina menetapkan 27 Agustus sebagai hari nasional pada 2008 untuk menggalang upaya masyarakat dan hukum dalam menentukan nasib warga Palestina yang hilang, mendapatkan kembali jenazah yang ditahan, serta mengembalikannya kepada keluarga untuk dimakamkan.

799 identitas terdokumentasi

Kampanye Nasional Palestina untuk Pemulangan Jenazah Syuhada dan Pengungkapan Nasib Orang Hilang, sebuah organisasi nonpemerintah, bersama lembaga-lembaga tahanan Palestina mengatakan Israel menahan jenazah 799 warga Palestina yang identitasnya telah terdokumentasi.

Dari jumlah tersebut, 256 jenazah berada di "makam bernomor", 99 merupakan jenazah tahanan Palestina, 81 merupakan anak-anak berusia di bawah 18 tahun, dan 10 lainnya perempuan.

Data terbaru Israel menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah yang didokumentasikan lembaga-lembaga Palestina dan perkiraan keseluruhan jenazah yang ditahan.

Pada 11 Agustus, surat kabar Haaretz, dengan mengutip dua sumber keamanan, melaporkan Israel menahan sekitar 1.700 jenazah warga Palestina untuk digunakan dalam kemungkinan pertukaran tahanan atau sandera, dengan sebagian besar berasal dari Gaza.

"Makam bernomor"

Warga Palestina menggunakan istilah "makam bernomor" untuk merujuk pada pemakaman militer tertutup Israel tempat jenazah warga Palestina dan Arab dimakamkan tanpa mencantumkan nama mereka.

Sebagai gantinya, setiap makam diberi nomor yang terhubung dengan berkas berisi informasi mengenai orang yang dimakamkan.

Praktik tersebut dalam bentuknya yang paling dikenal dimulai sejak akhir 1960-an dan diperluas setelah perang 1967. Pemakaman itu berada di zona militer tertutup yang pada umumnya tidak dapat dikunjungi keluarga.

Secara historis, makam-makam tersebut digunakan untuk menyimpan jenazah warga Palestina dan Arab, termasuk warga Lebanon.

Sebagai alat tawar

Sejak 2015, Israel memperluas kebijakannya untuk menahan jenazah warga Palestina. Pada 2017, Kabinet Keamanan Israel menyetujui penahanan sejumlah jenazah untuk digunakan dalam perundingan di masa mendatang.

Pada September 2019, Mahkamah Agung Israel mengizinkan otoritas militer menahan jenazah warga Palestina berdasarkan Peraturan Darurat 1945, termasuk untuk digunakan dalam perundingan guna memperoleh kembali warga Israel atau jenazah mereka.

Pada 2020, Kabinet Keamanan Israel memperluas kondisi yang memungkinkan jenazah warga Palestina untuk ditahan.

Ketentuan hukum internasional

Hukum humaniter internasional mewajibkan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dan makam mereka serta mendorong upaya untuk memfasilitasi pemulangan jenazah kepada keluarga, sesuai aturan hukum humaniter internasional kebiasaan yang didokumentasikan Komite Internasional Palang Merah (ICRC).

Pasal 34 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa mewajibkan penghormatan terhadap jenazah orang yang meninggal terkait konflik bersenjata atau pendudukan serta mendorong pemulangan jenazah ketika keadaan memungkinkan.

Perang Gaza memperluas persoalan

Perang Israel di Gaza sejak Oktober 2023 secara signifikan memperluas persoalan penahanan jenazah setelah pasukan Israel memindahkan ratusan jenazah dari wilayah tersebut sementara ribuan warga Palestina masih dinyatakan hilang.

Kampanye Nasional untuk Pemulangan Jenazah mengatakan hingga 4 Februari 2026, Israel telah mengembalikan jenazah 930 warga Palestina ke Gaza, selain 66 kotak yang berisi bagian tubuh manusia.

Menurut organisasi tersebut, jenazah yang dikembalikan termasuk yang diambil pasukan Israel selama perang dari sejumlah pemakaman di Gaza dan dari sekitar Kompleks Medis al-Shifa di Kota Gaza.

Tim Palestina menghadapi kesulitan mengidentifikasi jenazah karena kekurangan peralatan dan perlengkapan tes DNA sehingga harus mengandalkan metode tradisional serta bantuan keluarga orang-orang yang hilang untuk melakukan identifikasi.

Kampanye Nasional untuk Pemulangan Jenazah dan lembaga-lembaga tahanan Palestina pada Rabu mengatakan keberadaan ribuan orang yang masih hilang di Gaza, ditambah kesulitan menjangkau daerah yang terdampak serangan dan kehancuran, berarti jumlah jenazah yang ditahan dapat bertambah seiring munculnya informasi baru dan semakin banyak korban yang teridentifikasi.

Persoalan jenazah yang dipindahkan Israel dari Gaza juga beririsan dengan krisis lain di wilayah tersebut, yakni ribuan jenazah yang masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan.

Direktur Unit Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan Gaza Zaher al-Wahidi pada 20 Agustus mengatakan 7.400 jenazah masih tertimbun di bawah reruntuhan dan tim penyelamat belum dapat menjangkau serta mengevakuasinya.

Sejak gencatan senjata yang dimediasi AS mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, serangan Israel telah menewaskan 1.303 warga Palestina dan melukai 4.336 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Sejak Oktober 2023, militer Israel telah menewaskan lebih dari 73.400 orang dan melukai lebih dari 174.400 lainnya dalam perang di Gaza.