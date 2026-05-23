Turkiye dan Iran bahas perkembangan terbaru konflik kawasan

Menteri Luar Negeri Turkiye dan Iran membahas perkembangan terbaru perundingan Teheran-Washington

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas perkembangan terbaru perundingan antara Teheran dan Washington dalam percakapan telepon pada Jumat.

Menurut sumber diplomatik Turkiye, kedua menteri membicarakan proses negosiasi yang sedang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.

Ketegangan regional meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari.

Teheran kemudian membalas dengan serangan terhadap Israel dan sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk, termasuk penutupan Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, namun pembicaraan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan permanen.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian memperpanjang masa gencatan senjata tanpa batas waktu.