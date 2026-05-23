Erdogan: Turkiye siapkan regulasi baru tingkatkan daya saing global

Erdogan sebut Turkiye akan tingkatkan daya saing global melalui regulasi baru Erdogan menilai perkembangan regional terbaru membuktikan ketahanan ekonomi dan diplomasi Turkiye

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan mengatakan pemerintah akan segera menerapkan regulasi baru untuk meningkatkan daya saing global dan memperbaiki iklim investasi di negara tersebut.

Berbicara dalam program Hari Literasi Keuangan di Istanbul, Erdogan menyebut pemerintah telah mengesahkan regulasi melalui parlemen guna mendorong arus masuk modal asing ke Turkiye.

Menurut Erdogan, perkembangan situasi regional belakangan ini kembali membuktikan ketahanan Turkiye dalam menghadapi krisis melalui kekuatan ekonomi, pertahanan, kapasitas diplomatik, solidaritas sosial, dan stabilitas pemerintahan.

Ia mengatakan kondisi tersebut menunjukkan Turkiye tetap menjadi “pelabuhan aman” di kawasan.

Erdogan menegaskan pemerintah bertekad memperkuat posisi strategis Turkiye itu pada periode mendatang.

“Kami berencana segera memberlakukan regulasi hukum, administratif, keuangan, dan kelembagaan guna meningkatkan daya saing global Turkiye serta memperbaiki lingkungan investasi dan keuangan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Erdogan juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan ekonomi.

Ia mengapresiasi Kementerian Pendidikan Nasional dan Dewan Pasar Modal Turkiye yang telah menjangkau sekitar 18 juta pelajar melalui materi khusus literasi keuangan sejak pemerintah menetapkan 22 Mei sebagai Hari Literasi Keuangan tahun lalu.

Erdogan menegaskan perlindungan terhadap investor dan konsumen produk keuangan dari potensi risiko pasar tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

Menurut dia, Dewan Pasar Modal memiliki tanggung jawab penting dalam menciptakan pasar keuangan yang menghasilkan nilai ekonomi, terhubung dengan sektor riil, serta membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan.

Ia juga meminta lembaga regulator mencegah praktik manipulasi dan spekulasi di pasar yang diawasi demi melindungi masyarakat yang menginvestasikan tabungan mereka di pasar modal.

Erdogan menambahkan peningkatan kepercayaan terhadap pasar modal penting untuk mengarahkan dana menganggur ke sektor-sektor yang memberikan nilai tambah ekonomi.