Turkiye gelar AI Tomorrow Summit bahas masa depan kecerdasan buatan

Turkiye akan menampilkan potensi dan capaian di bidang kecerdasan buatan (AI) dalam ajang AI Tomorrow Summit yang digelar di Ankara pada 4–5 Juni mendatang.

Acara dua hari yang mengusung tema “New Era New Responsibilities” itu akan menjadi wadah pembahasan mengenai tanggung jawab baru di era AI bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pendiri sekaligus Ketua Artificial Intelligence Policies Association (AIPA) Zafer Kucuksabanoglu mengatakan pasar AI global diperkirakan mencapai nilai sekitar 16 triliun dolar AS pada 2030 sehingga negara-negara di dunia berlomba mengambil bagian dalam sektor tersebut.

Menurut dia, banyak negara kini menempatkan AI sebagai prioritas utama, bahkan di atas isu keamanan nasional dan pertahanan.

“Pemerintah di seluruh dunia sedang membentuk ulang masyarakat, sistem pendidikan, dan pola kerja melalui AI,” kata Kucuksabanoglu kepada Anadolu.

Ia menambahkan negara-negara juga memberi perhatian besar terhadap isu privasi dan etika seiring meningkatnya manfaat dan risiko penggunaan AI.

Kucuksabanoglu menilai persaingan AI antara Amerika Serikat dan China menunjukkan bahwa teknologi tersebut kini menjadi bagian penting dalam diplomasi global.

“Semakin kuat posisi sebuah negara di bidang AI, semakin besar pula pengaruhnya di meja perundingan,” ujarnya.

Ia juga menyebut perang masa depan tidak lagi didominasi konflik parit, melainkan perang siber dan teknologi.

Menurut Kucuksabanoglu, Turkiye memiliki tingkat kesadaran publik terhadap AI yang cukup tinggi.

Berdasarkan survei AIPA, sekitar 80,5 persen masyarakat Turkiye mengetahui AI, sementara 57,6 persen responden menggunakan AI dan 35,3 persen menggunakannya setiap hari.

“AI telah menjadi fokus utama generasi muda di Turkiye,” katanya.

Ia mengatakan Turkiye telah membentuk Direktorat Jenderal Teknologi Nasional dan AI di bawah Kementerian Industri dan Teknologi, Badan Keamanan Siber, serta berbagai departemen AI di lembaga publik dan universitas.

Menurut dia, dukungan terhadap generasi muda di bidang AI dapat melahirkan puluhan hingga ratusan perusahaan rintisan unicorn di Turkiye dalam upaya menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar dunia.

Kucuksabanoglu mengatakan AI Tomorrow Summit bertujuan memperkenalkan perspektif dan potensi Turkiye di bidang AI kepada dunia.

Lebih dari 60 pembicara dari Turkiye dan berbagai negara akan hadir dalam acara tersebut untuk membahas isu AI mulai dari ekonomi, pendidikan, politik luar negeri hingga pertanian.

Sebanyak 17 pembicara internasional dari tujuh negara dijadwalkan mengikuti forum tersebut.