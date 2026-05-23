Aktivis Yunani mengaku menerima penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi selama ditahan Israel

Aktivis Yunani sebut tak ada peserta armada yang lolos dari penyiksaan

Para aktivis Yunani yang ditahan Israel setelah armada bantuan Global Sumud menuju Gaza dicegat di perairan internasional tiba di Athena pada Jumat dan menceritakan dugaan penyiksaan serta perlakuan buruk yang mereka alami selama penahanan.

Sebanyak 19 aktivis tiba di Bandara Internasional Athena sekitar pukul 21.00 waktu setempat dan disambut pendukung Palestina, keluarga, serta kerabat mereka.

Para pendukung yang membawa bendera Palestina meneriakkan slogan solidaritas untuk Gaza dan mengecam kerja sama dengan Israel.

Salah satu aktivis, Phaedra Vokali, mengatakan sejumlah peserta armada mengalami luka akibat perlakuan aparat Israel.

“Ada di antara kami yang kondisinya sangat buruk hingga tidak bisa berjalan. Setelah semua penyiksaan itu, kami dibawa ke penjara di Pelabuhan Ashdod,” kata Vokali.

Ia menambahkan kondisi “tidak manusiawi” juga berlanjut selama mereka ditahan di sana.

Menurut Vokali, para aktivis ditahan dalam kondisi sangat keras tanpa air, makanan, maupun tisu toilet.

“Kami tidur hampir saling bertumpukan di dalam kontainer. Dibandingkan dengan penderitaan rakyat Palestina selama puluhan tahun, apa yang kami alami tidak ada apa-apanya,” ujarnya.

Vokali menegaskan mereka akan terus memperjuangkan Palestina merdeka dan memperingatkan bahwa tindakan serupa akan terus terjadi jika tidak ada pertanggungjawaban.

“Kita semua harus bangkit dan melakukan sesuatu, kalau tidak suatu hari giliran kita,” katanya.

Aktivis lainnya, Christini Desi-Luka, mengatakan misi mereka merupakan upaya damai untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Ia menuduh Israel berupaya menghalangi seluruh bantuan yang dapat membantu rakyat Palestina.

Menurut Desi-Luka, Israel “berusaha menghancurkan rakyat Palestina dan melakukan genosida.”

Ia juga menilai negara-negara Barat, termasuk Yunani dan Amerika Serikat, menutup mata terhadap situasi tersebut.

Desi-Luka mengatakan tidak ada satu pun aktivis armada yang lolos dari penyiksaan selama penahanan Israel.

“Mereka mencoba menghilangkan sisi kemanusiaan kami. Kami menghadapi peluru plastik, pemukulan, dan kehausan,” ujarnya.

Ia turut mendesak masyarakat internasional dan warga Yunani untuk bereaksi terhadap situasi di Palestina.