Ketegangan AS-Kuba meningkat usai laporan pertemuan CIA di Havana Pemerintahan Donald Trump terus meningkatkan tekanan politik dan ekonomi terhadap Kuba

Direktur CIA John Ratcliffe dilaporkan membawa seorang operator yang dikaitkan dengan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan kematian personel Kuba di Venezuela dalam pertemuan langka dengan pejabat Kuba di Havana pekan lalu, menurut laporan CBS News.

CBS News, mengutip sejumlah sumber anonim yang mengetahui pertemuan tersebut, melaporkan Ratcliffe memperkenalkan operator itu kepada pejabat senior Kuba dan menyebutnya sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam operasi Januari lalu yang menargetkan Maduro.

Kuba, yang merupakan sekutu dekat Venezuela sebelum penangkapan Maduro, mengatakan 32 personel militer dan kepolisian Kuba tewas dalam operasi tersebut.

Laporan CBS menyebut langkah Ratcliffe dipandang sebagai pesan politik kepada Havana di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Kuba.

CIA menolak memberikan komentar terkait laporan tersebut, menurut CBS News.

Kunjungan Ratcliffe berlangsung setelah berbulan-bulan tekanan dari pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Kuba, termasuk ancaman tarif terhadap negara-negara yang mengekspor minyak ke pulau tersebut, yang memperburuk krisis bahan bakar di Kuba.

Seorang pejabat CIA mengatakan kepada CBS News bahwa Ratcliffe menyampaikan Washington siap membahas kerja sama ekonomi dan keamanan dengan Kuba apabila Havana melakukan perubahan politik dan ekonomi besar.

Laporan itu juga menyebut Ratcliffe bertemu Raul Rodriguez Castro, cucu mantan Presiden Kuba Raul Castro, dalam kunjungannya ke Havana.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya menuduh Kuba mempertahankan hubungan intelijen dekat dengan Venezuela, Rusia, dan China.

Rubio memperingatkan Kuba tidak lagi boleh menjadi “tempat aman” bagi musuh-musuh Amerika Serikat di Belahan Barat.