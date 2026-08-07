Sumber tersebut mengatakan, perjanjian pertahanan bersama antara ketiga negara akan ditandatangani di Arab Saudi.

Turki, Arab Saudi, dan Pakistan teken perjanjian pertahanan trilateral Sumber tersebut mengatakan, perjanjian pertahanan bersama antara ketiga negara akan ditandatangani di Arab Saudi.

Turki, Arab Saudi, dan Pakistan dijadwalkan menandatangani perjanjian pertahanan trilateral pada Jumat, menurut sumber-sumber keamanan.

Sumber tersebut mengatakan, perjanjian pertahanan bersama antara ketiga negara akan ditandatangani di Arab Saudi.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan berangkat ke Arab Saudi pada Jumat pagi untuk melakukan kunjungan kerja sehari. Dalam kunjungan tersebut, ia dijadwalkan bertemu dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman serta Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

Pakistan telah terlibat dalam upaya mediasi untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran, sementara Turki memainkan peran diplomatik aktif dalam mendorong tercapainya gencatan senjata di Gaza.

Pakistan dan Arab Saudi menandatangani Perjanjian Pertahanan Timbal Balik Strategis pada September tahun lalu.