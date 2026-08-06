Dalam pernyataan resminya, militer Israel juga mengonfirmasi bahwa dua tentaranya tewas dalam insiden yang terjadi pada Rabu (5/8).

Dua tentara Israel tewas akibat ledakan di Lebanon Selatan Dalam pernyataan resminya, militer Israel juga mengonfirmasi bahwa dua tentaranya tewas dalam insiden yang terjadi pada Rabu (5/8).

Dua tentara Israel dilaporkan tewas dan empat lainnya terluka akibat ledakan alat peledak di Lebanon selatan, Kamis (6/8), di tengah berlanjutnya operasi militer Israel di wilayah Lebanon meski telah berlaku kesepakatan gencatan senjata.

Media Israel, Channel 12, melaporkan insiden tersebut terjadi di Kota Majdal Zoun, Distrik Tyre, Lebanon selatan.

Dalam pernyataan resminya, militer Israel juga mengonfirmasi bahwa dua tentaranya tewas dalam insiden yang terjadi pada Rabu (5/8).

Insiden itu terjadi saat Lebanon dan Israel tengah menjalani putaran ketujuh perundingan yang dimediasi Amerika Serikat di Roma. Perundingan yang berlangsung selama tiga hari tersebut membahas implementasi gencatan senjata, penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon, serta sejumlah isu lainnya, dan dijadwalkan berakhir pada Kamis.

Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, serangan Israel di Lebanon sejak 2 Maret telah menewaskan sedikitnya 4.333 orang dan melukai 12.250 lainnya.