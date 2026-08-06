- Meski suhu diperkirakan meningkat dan tidak ada hujan dalam prakiraan cuaca, pihak berwenang menyebut luas area yang terbakar hanya bertambah sekitar 2 acre sejak Senin

Kebakaran dahsyat di AS, 850 bangunan hangus terbakar - Meski suhu diperkirakan meningkat dan tidak ada hujan dalam prakiraan cuaca, pihak berwenang menyebut luas area yang terbakar hanya bertambah sekitar 2 acre sejak Senin

Lebih dari 1.500 petugas pemadam kebakaran dari 24 negara bagian Amerika Serikat terus berupaya mengendalikan Spokane Complex Fire di Negara Bagian Washington sebelum cuaca yang lebih panas dan kering diperkirakan melanda akhir pekan ini.

Dikutip dari NBC News, Kamis (6/8), kebakaran yang mulai terjadi sejak Sabtu itu telah merusak atau menghancurkan hampir 850 bangunan. Ratusan petugas pemadam saat ini bekerja dengan jam kerja yang diperpanjang untuk memperkuat upaya pengendalian api.

Meski suhu diperkirakan meningkat dan tidak ada hujan dalam prakiraan cuaca, pihak berwenang menyebut luas area yang terbakar hanya bertambah sekitar 2 acre sejak Senin. Hal itu terjadi karena tim di lapangan berhasil memperkuat jalur-jalur pengendalian api.

Juru bicara California Interagency Incident Management Team, Tom Stokesberry, mengatakan kemajuan yang dicapai dalam beberapa hari terakhir sangat signifikan.

"Jika garis pengendalian kami mampu bertahan hingga akhir pekan, saya yakin kebakaran ini tidak akan terus meluas. Namun, proses pemulihannya masih akan berlangsung lama," ujarnya.

Sekitar 67.000 orang terpaksa mengungsi akibat kebakaran tersebut, namun hingga kini belum ada laporan korban jiwa.

Data hingga Rabu menunjukkan Old Trails Fire dan Autumn Lane Fire masing-masing telah berhasil dikendalikan sekitar 13 persen, sementara Fairview Fire baru mencapai 5 persen. Ketiga kebakaran itu secara keseluruhan telah menghanguskan 10.546 acre lahan.

Stokesberry menjelaskan para petugas kini menjalankan misi "search and destroy", dengan tim elit Hotshot menyisir dan memadamkan titik-titik api baru. Mereka bekerja hingga 16 jam per hari dengan waktu istirahat hanya sekitar lima hingga tujuh jam. Umumnya, setiap tim bertugas selama dua pekan sebelum digantikan personel baru yang dijadwalkan tiba akhir pekan ini.

Juru bicara Washington State Department of Natural Resources, Michael Kelly, mengatakan lebih dari 800 bangunan yang hancur akibat kebakaran menjadikan Spokane Complex Fire sebagai salah satu kebakaran paling merusak dalam sejarah Negara Bagian Washington.

Menurut Kelly, tingkat kerusakan tersebut melampaui Grey Fire dan Oregon Road Fire yang terjadi di sekitar Spokane pada 2023, yang saat itu menghancurkan sekitar 350 bangunan.