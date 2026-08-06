Dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi, Presiden Erdogan dijadwalkan menggelar pembicaraan dengan Pangeran Mohammed bin Salman serta Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif

Presiden Turkiye kunjungi Arab Saudi untuk pembicaraan tingkat tinggi dengan putra mahkota Saudi dan PM Pakistan Dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi, Presiden Erdogan dijadwalkan menggelar pembicaraan dengan Pangeran Mohammed bin Salman serta Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja sehari ke Arab Saudi pada 7 Agustus 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Erdogan akan menggelar pertemuan dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud serta Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif.

Berdasarkan pernyataan resmi, kunjungan kerja itu akan berlangsung selama satu hari.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Erdogan dijadwalkan bertemu dengan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Erdogan juga diperkirakan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif.