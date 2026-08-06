Presiden Turkiye kunjungi Arab Saudi untuk pembicaraan tingkat tinggi

Muhammad Abdullah Azzam
06 Agustus 2026•Update: 06 Agustus 2026
Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja sehari ke Arab Saudi pada 7 Agustus 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Erdogan akan menggelar pertemuan dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud serta Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif.
Berdasarkan pernyataan resmi, kunjungan kerja itu akan berlangsung selama satu hari.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden Erdogan dijadwalkan bertemu dengan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.
Erdogan juga diperkirakan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif.