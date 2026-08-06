Langkah itu dilakukan di tengah berlanjutnya operasi militer Israel di kamp pengungsi tersebut yang telah memasuki hari kedua berturut-turut.

Militer Israel bongkar pertokoan dekat kamp pengungsi Qalandia, Langkah itu dilakukan di tengah berlanjutnya operasi militer Israel di kamp pengungsi tersebut yang telah memasuki hari kedua berturut-turut.

Militer Israel pada Kamis (6/8) mulai membongkar deretan pertokoan di dekat Kamp Pengungsi Palestina Qalandia, sebelah utara Yerusalem Timur yang diduduki, sembari memperketat pembatasan militer di kawasan tersebut.

Langkah itu dilakukan di tengah berlanjutnya operasi militer Israel di kamp pengungsi tersebut yang telah memasuki hari kedua berturut-turut.

Sejak pagi hari, militer Israel mengumumkan pemberlakuan jam malam di Kota Kafr Aqab melalui pengeras suara. Seluruh persimpangan dan akses jalan menuju Yerusalem, termasuk Jalan Al-Ma'had, ditutup dengan penjagaan militer yang diperketat, menurut pernyataan Pemerintah Provinsi Yerusalem.

Hingga kini, militer Israel belum memberikan komentar terkait pembongkaran pertokoan maupun langkah-langkah keamanan yang diterapkan di kawasan tersebut.

Pembongkaran dilakukan bersamaan dengan operasi militer hari kedua di Kamp Pengungsi Qalandia. Dalam operasi itu, pasukan Israel melakukan penggerebekan rumah-rumah warga, penangkapan, penganiayaan terhadap warga Palestina, serta mengubah sejumlah rumah menjadi pos militer.

Ketua Komite Layanan Populer Kamp Pengungsi Qalandia yang berafiliasi dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Mohammad Aslan, mengatakan kepada Anadolu bahwa situasi di dalam kamp saat ini "sangat sulit."

Menurut Aslan, sedikitnya tiga warga mengalami luka serius akibat pemukulan oleh tentara Israel, termasuk satu orang yang mengalami retak tengkorak. Selain itu, lebih dari 60 orang mengalami sesak napas akibat menghirup gas air mata.

Operasi militer berskala besar itu dimulai pada Rabu (5/8), dengan menyasar Kamp Pengungsi Qalandia dan Kota Kafr Aqab di utara Yerusalem Timur yang diduduki.

Militer Israel hampir setiap hari melakukan penggerebekan di berbagai kota dan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.

Sejak pecahnya perang di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, militer Israel dan para pemukim Yahudi meningkatkan serangan di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Sedikitnya 1.182 warga Palestina dilaporkan tewas, sekitar 13.000 orang terluka, dan hampir 24.000 orang ditangkap.

Serangan Israel juga mencakup penghancuran rumah dan fasilitas umum, pembakaran masjid, perusakan lahan pertanian dengan buldoser, pelarangan akses petani ke lahan mereka, pemindahan paksa warga Palestina, serta perluasan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.