Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan akan menjadi tuan rumah KTT NATO ke-36 di Ankara yang dihadiri para pemimpin dari 32 negara anggota NATO

Presiden Erdogan akan jamu para pemimpin dunia pada KTT NATO di Ankara Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan akan menjadi tuan rumah KTT NATO ke-36 di Ankara yang dihadiri para pemimpin dari 32 negara anggota NATO

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan akan menjadi tuan rumah bagi para pemimpin negara anggota NATO dalam KTT NATO ke-36 yang digelar di Ankara pada 7-8 Juli. Erdogan dijadwalkan mengadakan serangkaian pertemuan bilateral di sela-sela pembahasan mengenai pertahanan, keamanan, dan tantangan kawasan.

Di Komplek Kepresidenan, Erdogan akan bertemu para pemimpin dari 32 negara anggota NATO, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Presiden Finlandia Alexander Stubb, Presiden Slovakia Peter Pellegrini, Perdana Menteri Albania Edi Rama, Presiden Bulgaria Rumen Radev, dan Perdana Menteri Montenegro Milojko Spajic.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa juga dijadwalkan menghadiri KTT tersebut.

Erdogan dijadwalkan menggelar pertemuan empat mata dengan Trump pada 7 Juli yang akan dilanjutkan dengan konferensi pers bersama.

Pada malam harinya, Erdogan bersama Ibu Negara Emine Erdogan akan menjamu para pemimpin dunia beserta pasangan mereka dalam jamuan makan malam di Komplek Kepresidenan.

Pada 8 Juli, Erdogan akan menyambut kedatangan para pemimpin di lokasi KTT sebelum mengikuti sesi foto bersama. Setelah sambutan pembukaan dari Rutte, para pemimpin dijadwalkan menyampaikan pernyataan dalam sidang utama KTT.

Usai sidang, Erdogan, Trump, dan sejumlah pemimpin lainnya dijadwalkan menggelar konferensi pers terpisah di Balai Pameran Nasional Bestepe.

KTT kali ini akan berfokus pada implementasi keputusan NATO untuk meningkatkan investasi pertahanan serta meninjau upaya penguatan kemampuan pencegahan dan pertahanan aliansi dari perspektif 360 derajat.

Para pemimpin juga akan membahas berbagai ancaman, risiko, dan tantangan yang dihadapi kawasan Euro-Atlantik, termasuk perkembangan perang di Ukraina dan situasi keamanan di sayap selatan NATO.

Selain dihadiri para kepala negara dan pemerintahan dari 32 anggota NATO, KTT juga akan mempertemukan hampir 100 menteri, diplomat senior, perwakilan organisasi internasional, serta tamu undangan.