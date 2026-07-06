Trump akan kunjungi Turkiye pada 7 Juli atas undangan Erdogan

Presiden AS Donald Trump akan melakukan kunjungan resmi ke Turkiye pada 7 Juli atas undangan Presiden Recep Tayyip Erdogan

Trump bertolak ke Turkiye pada 7 Juli untuk lakukan kunjungan resmi Presiden AS Donald Trump akan melakukan kunjungan resmi ke Turkiye pada 7 Juli atas undangan Presiden Recep Tayyip Erdogan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan melakukan kunjungan resmi ke Turkiye pada 7 Juli atas undangan Presiden Recep Tayyip Erdogan, demikian disampaikan Direktur Komunikasi Turkiye Burhanettin Duran pada Senin.

Dalam pernyataannya melalui platform media sosial NSosyal, Duran mengatakan Erdogan dan Trump akan menggelar pembicaraan di Ankara mengenai hubungan bilateral antara "dua sekutu dekat dan mitra strategis" tersebut.

Menurut Duran, kedua pemimpin akan meninjau hubungan Turkiye-AS secara menyeluruh, termasuk kerja sama di bidang pertahanan, perdagangan, dan investasi.

Dia menambahkan bahwa Erdogan dan Trump juga akan membahas berbagai langkah untuk memperdalam kerja sama yang telah terjalin antara kedua negara.

Selain isu bilateral, kedua pemimpin dijadwalkan bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi regional dan global.