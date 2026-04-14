PM Spanyol kecam Israel atas pelanggaran hukum internasional
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyebut pemerintah Israel sebagai pihak yang secara mendasar melanggar hukum internasional saat ini
İlayda Çakırtekin
14 April 2026•Update: 14 April 2026
ISTANBUL
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengecam keras pemerintah Israel atas pelanggaran hukum internasional, di tengah ketegangan yang masih berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat.
"Hukum internasional saat ini sedang dilanggar secara mendasar oleh satu negara, yaitu pemerintah Israel," kata Sanchez dalam konferensi pers seusai pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Selasa.
Sanchez menegaskan bahwa Spanyol, sejak awal, telah menyebut perang yang "dimulai secara sepihak" oleh AS dan Israel sebagai sebuah "kesalahan" sekaligus "pelanggaran hukum."
Ia mengingatkan bahwa di saat tatanan internasional "sedang dipertanyakan secara terbuka," dunia harus kembali kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar.
"Karena dari situlah masa depan dan kemakmuran dibangun. Dan itulah mengapa Spanyol bersikap begitu tegas dan lantang dalam membela hukum internasional," ujarnya.
