Trump sebut perang AS-Israel lawan Iran sudah hampir berakhir Trump menyatakan perang AS-Israel melawan Iran sudah "hampir berakhir" dan Iran dinilainya sangat ingin mencapai kesepakatan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang AS-Israel melawan Iran sudah "hampir berakhir," seiring upaya diplomatik yang terus berlangsung untuk mencapai kesepakatan permanen.

"Saya rasa ini sudah hampir selesai, ya. Maksud saya, saya melihatnya sudah sangat dekat dengan akhir," kata Trump kepada anchor Fox Business Maria Bartiromo saat ditanya apakah perang itu sudah "berakhir." Cuplikan video wawancara tersebut dibagikan di platform media sosial X, Rabu.

"Kalau saya menarik diri sekarang, butuh 20 tahun bagi mereka untuk membangun kembali negara itu, dan kami belum selesai. Kita lihat saja nanti. Saya rasa mereka sangat ingin membuat kesepakatan," tambah Trump.

Sebelumnya, Bartiromo menyatakan dalam sebuah video di Instagram bahwa Trump berulang kali menyebut perang Iran dalam bentuk lampau selama wawancara berlangsung, sehingga ia langsung bertanya: "Apakah sudah berakhir?"

"Dia berkata: 'Sudah selesai,'" kata Bartiromo menggambarkan percakapan tersebut.

Perundingan telah digelar di ibu kota Pakistan, Islamabad, akhir pekan lalu untuk mengakhiri secara permanen perang AS-Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari, namun kesepakatan belum tercapai. Upaya untuk menggelar putaran perundingan berikutnya sedang dalam proses.

Trump menyampaikan nada optimistis mengenai prospek dimulainya kembali pembicaraan langsung AS-Iran, dengan menyatakan pada Selasa bahwa perundingan dapat dimulai kembali di Pakistan dalam dua hari ke depan.

Pakistan menjadi perantara gencatan senjata dua pekan pada 8 April, yang hingga kini masih bertahan.