Ratu Belgia kunjungi fasilitas Baykar untuk jajaki kerja sama teknologi

Delegasi Belgia yang dipimpin Ratu Mathilde mengunjungi Pusat Teknologi Nasional Ozdemir Bayraktar milik Baykar di Istanbul, Minggu, untuk menjajaki peluang kerja sama teknologi dan industri pertahanan antara Belgia dan Turkiye.

Ketua dan Chief Technology Officer Baykar, Selcuk Bayraktar, mengatakan dirinya senang menerima kunjungan delegasi Belgia dalam rangka pembahasan potensi kerja sama antarkedua negara.

Ia mengatakan kunjungan tersebut dapat berkontribusi terhadap upaya pengembangan teknologi bersama dan memiliki arti penting bagi arsitektur keamanan Eropa.

“Aliansi yang kuat dan hubungan yang erat merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi perang dagang dan gangguan rantai pasok. Eropa adalah mitra dagang terbesar Turkiye dan juga kawasan dengan potensi ekspor terbesar bagi kami,” kata Bayraktar.

Ia menambahkan bahwa Baykar merupakan perusahaan kendaraan udara nirawak terbesar di dunia dengan penguasaan 60 persen pasar ekspor global, sementara Turkiye menyumbang 65 persen dari pasar tersebut.

“Teknologi yang kami kembangkan telah memberikan dampak global dan mendapat permintaan tinggi dari berbagai negara,” ujarnya.

Bayraktar juga mengatakan perhatian dunia terhadap tantangan keamanan global terus meningkat karena setiap negara kini semakin fokus terhadap keamanan masing-masing.

Ia menekankan pentingnya kerja sama bagi negara-negara menengah dan kecil serta menyebut Turkiye memandang negara-negara sahabat dengan semangat kemitraan dan persaudaraan.

Menurut dia, dunia sedang bergerak menuju situasi yang semakin tidak stabil dan persaingan antarnegara berpotensi memperdalam krisis keamanan yang sudah ada.

Delegasi Belgia yang dipimpin Ratu Mathilde dalam kunjungan resmi ke Turkiye itu meninjau fasilitas riset dan pengembangan serta produksi kendaraan udara nirawak buatan dalam negeri Baykar.

Mathilde dan rombongan diterima Selcuk Bayraktar bersama Chief Executive Officer Baykar, Haluk Bayraktar.

Pada akhir kunjungan, Ratu Mathilde dan delegasi Belgia berfoto bersama di depan kendaraan udara tempur nirawak Bayraktar AKINCI.

Dalam kesempatan itu, Selcuk Bayraktar juga menyerahkan model pesawat tempur nirawak Bayraktar KIZILELMA kepada Ratu Mathilde.