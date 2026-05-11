Seorang sersan mayor Israel tewas akibat serangan drone Hizbullah di dekat perbatasan Lebanon

Tentara Israel tewas dalam serangan drone Hizbullah di perbatasan Lebanon Seorang sersan mayor Israel tewas akibat serangan drone Hizbullah di dekat perbatasan Lebanon

Militer Israel mengumumkan seorang sersan mayor tewas dalam operasi tempur di dekat perbatasan Lebanon setelah serangan drone yang dilancarkan kelompok Hizbullah di wilayah utara Israel.

Dalam pernyataannya pada Senin dini hari, militer Israel mengidentifikasi tentara tersebut sebagai Master Sgt. Alexander Glovanyov, 47 tahun.

Militer menyebut Glovanyov tewas setelah Hizbullah meluncurkan sejumlah drone bermuatan bahan peledak ke area dekat perbatasan Lebanon, menurut beberapa media Israel yang dikutip Asharq News.

Serangan itu terjadi di tengah terus berlanjutnya serangan harian militer Israel di Lebanon dan baku tembak dengan Hizbullah meski gencatan senjata telah berlaku sejak 17 April dan kemudian diperpanjang hingga pertengahan Mei.

Serangan Israel ke Lebanon sejak 2 Maret, tidak lama setelah perang Iran dimulai pada akhir Februari, dilaporkan telah menewaskan 2.846 orang, melukai 8.693 lainnya, dan menyebabkan lebih dari 1 juta warga mengungsi.

Israel juga masih mempertahankan apa yang disebut sebagai “zona penyangga” di wilayah Lebanon.

Amerika Serikat dijadwalkan menjadi tuan rumah pembicaraan damai antara Israel dan Lebanon pada 14-15 Mei di Washington DC.