Kapal tanker China yang disanksi AS lintasi Selat Hormuz di tengah blokade Kapal tanker China milik Shanghai Xuanrun Shipping (masuk daftar sanksi AS) melintasi Selat Hormuz pada Selasa — pertama kali diketahui sejak blokade diberlakukan

Sebuah kapal tanker China yang masuk dalam daftar sanksi Amerika Serikat dilaporkan melintasi Selat Hormuz pada Selasa, menjadi pelayaran pertama yang diketahui sejak diberlakukannya blokade saat ini.

Kapal pengangkut minyak dan bahan kimia tersebut dimiliki oleh Shanghai Xuanrun Shipping, perusahaan China yang termasuk dalam daftar sanksi AS.

Data dari MarineTraffic menunjukkan kapal itu melintasi selat pada Selasa pagi setelah berputar di sekitar wilayah perairan tersebut pada Senin malam.

Kapal tersebut berangkat dari Sharjah di Uni Emirat Arab dan saat ini berlayar menuju China.

Sementara itu, sebuah kapal tanker lain yang berangkat dari pusat ekspor minyak Kharg Island di Iran juga terdeteksi di selat pada Senin. Kapal tersebut diketahui menyiarkan data Automatic Identification System (AIS) palsu yang menunjukkan seolah-olah berlayar dari Arab Saudi.

Sejak konflik dimulai, banyak kapal dilaporkan mencoba menyembunyikan pergerakan mereka di Selat Hormuz dengan memalsukan data AIS atau mematikan sinyal pelacakan sepenuhnya.