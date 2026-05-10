Turkiye dan Belgia jajaki peluang investasi di berbagai sektor strategis

Ratu Belgia Mathilde memimpin misi ekonomi tingkat tinggi ke Turkiye untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi bilateral serta memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis antara kedua negara.

Pesawat yang membawa delegasi Belgia mendarat di Bandara Istanbul sekitar pukul 12.00 waktu setempat (09.00 GMT). Ratu Mathilde dan rombongan disambut Menteri Keluarga dan Layanan Sosial Turkiye Mahinur Ozdemir Goktas serta sejumlah pejabat lainnya.

Delegasi Belgia terdiri atas Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Maxime Prevot, Menteri Pertahanan Theo Francken yang juga bertanggung jawab atas perdagangan luar negeri, Menteri-Presiden Wilayah Ibu Kota Brussels Boris Dillies, Menteri-Presiden Wilayah Flanders Matthias Diependaele, serta Wakil Presiden Wilayah Wallonia Pierre-Yves Jeholet.

Sebanyak 428 perwakilan sektor swasta juga turut ambil bagian dalam kunjungan tersebut.

Kunjungan itu diharapkan menunjukkan komitmen bersama kedua negara untuk semakin memperkuat hubungan Turkiye-Belgia yang belakangan mengalami peningkatan, terutama melalui diversifikasi bidang kerja sama serta perluasan hubungan ekonomi dan perdagangan secara menyeluruh.

Dalam rangkaian misi tersebut, kedua pihak diperkirakan akan menjajaki peluang investasi dan bisnis di sejumlah sektor strategis, antara lain energi, industri pertahanan, penerbangan, logistik, kesehatan dan ilmu hayati, perbankan, teknologi, serta digitalisasi.

Agenda kunjungan juga mencakup kunjungan perusahaan, pertemuan bilateral, dan kontak bisnis antarpelaku usaha dari kedua negara.

Forum Ekonomi Turkiye-Belgia juga dijadwalkan berlangsung selama kunjungan tersebut. Selain itu, sejumlah perjanjian dan dokumen antarpemerintah di bidang pertahanan, penerbangan, dan jaminan sosial diperkirakan akan ditandatangani bersamaan dengan kesepakatan antara pelaku sektor swasta.

Misi ekonomi itu juga diharapkan menyoroti kontribusi komunitas Turki di Belgia yang telah menjadi bagian integral masyarakat Belgia dan memberikan sumbangsih besar terhadap kehidupan ekonomi maupun sosial negara tersebut.

Para menteri yang tergabung dalam delegasi dijadwalkan bertemu dengan mitra mereka dari Turkiye. Delegasi juga akan mengadakan kontak dengan berbagai perwakilan sektor publik dan swasta di Istanbul maupun Ankara.

Hubungan Turkiye dan Belgia yang selama ini berada pada tingkat positif semakin menguat seiring perkembangan regional dan global dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan meningkatnya kontak untuk mempererat kerja sama.

Pembicaraan kedua negara berfokus pada evaluasi peluang kerja sama di berbagai bidang yang dinilai akan membentuk masa depan hubungan bilateral, termasuk ekonomi dan perdagangan, pertahanan, energi, serta konektivitas. Kedua negara juga berupaya memperkuat kerja sama di dalam NATO dan Uni Eropa dalam menghadapi tantangan bersama.

Volume perdagangan bilateral Turkiye dan Belgia mencapai 9,2 miliar dolar AS pada 2025, terdiri atas ekspor Turkiye sebesar 5 miliar dolar AS dan impor sebesar 4,2 miliar dolar AS.

Investasi Belgia di Turkiye tercatat mencapai 9,3 miliar dolar AS sepanjang 2002 hingga Januari 2026, sedangkan investasi Turkiye di Belgia mencapai 490 juta dolar AS pada periode yang sama.

Sekitar 300.000 warga Turki yang tinggal di Belgia juga menjadi jembatan penting bagi hubungan kedua negara serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial Belgia.

Kunjungan “Misi Ekonomi” Belgia yang digelar dua kali setahun merupakan salah satu inisiatif diplomasi ekonomi paling penting bagi negara tersebut dan memiliki dimensi politik yang kuat.

Misi tersebut umumnya menghadirkan berbagai agenda yang berfokus pada sektor-sektor utama dalam hubungan ekonomi bilateral dengan negara tuan rumah serta bertujuan mendorong peluang kerja sama konkret.

Belgia sebelumnya pernah menggelar kunjungan Misi Ekonomi ke Turkiye pada 2012. Saat itu, misi dipimpin Raja Philippe yang masih berstatus putra mahkota, sementara Ratu Mathilde mendampinginya sebagai Putri Mathilde.