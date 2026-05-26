Berlin menegaskan tidak akan gentar setelah Rusia memperingatkan diplomat asing untuk meninggalkan ibu kota Ukraina.

Jerman panggil dubes Rusia usai ancaman baru terhadap Kyiv Berlin menegaskan tidak akan gentar setelah Rusia memperingatkan diplomat asing untuk meninggalkan ibu kota Ukraina.

Jerman pada Selasa memanggil duta besar Rusia menyusul serangan terbaru Moskow terhadap Ukraina dan peringatan Rusia agar para diplomat asing segera meninggalkan Kyiv.

“Serangan terhadap rumah sakit, sekolah, dan studio televisi Jerman, serta permintaan agar kedutaan kami meninggalkan Kyiv: Rusia mengandalkan ancaman, teror, dan eskalasi,” kata Kementerian Luar Negeri Jerman dalam sebuah pernyataan.

Kementerian tersebut menambahkan bahwa duta besar Rusia telah dipanggil ke kantor kementerian untuk dimintai penjelasan.

“Kami menegaskan kepada Rusia hari ini: kami tidak akan diintimidasi oleh ancaman dan akan terus memberikan dukungan kuat kepada Ukraina,” lanjut pernyataan itu.

Langkah Jerman dilakukan setelah Rusia mengumumkan rencana gelombang baru “serangan sistematis” terhadap fasilitas yang disebut terkait militer di Kyiv. Moskow juga memperingatkan warga negara asing dan para diplomat untuk segera meninggalkan ibu kota Ukraina tersebut.