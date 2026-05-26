Empat warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Gaza Tengah - Serangan terbaru terjadi di tengah pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata yang masih berlangsung.

Empat warga Palestina tewas pada Selasa setelah serangan Israel menargetkan kerumunan warga sipil di Jalur Gaza bagian tengah, dalam pelanggaran terbaru terhadap gencatan senjata yang masih berlangsung, menurut sumber medis.

Sumber tersebut mengatakan kepada Anadolu bahwa jenazah empat warga Palestina bersama sejumlah korban luka dibawa ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah setelah serangan di sebelah timur kamp pengungsi Maghazi.

Saksi mata mengatakan penembakan itu terjadi bersamaan dengan aktivitas kelompok bersenjata yang bekerja sama dengan Israel di wilayah tersebut, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Pada dini hari, seorang perempuan Palestina terluka akibat tembakan pasukan Israel di Khan Younis, Gaza selatan, setelah tenda-tenda yang menampung warga mengungsi di kawasan Al-Maslakh Al-Turki menjadi sasaran tembakan, menurut sumber medis di Rumah Sakit Nasser.

Saksi mata juga mengatakan kepada Anadolu bahwa kapal perang Israel melepaskan tembakan ke arah pesisir Rafah dan Khan Younis, namun belum ada laporan langsung mengenai korban.

Hingga Senin, pelanggaran gencatan senjata oleh Israel yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 telah menewaskan 904 warga Palestina dan melukai 2.713 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Kesepakatan gencatan senjata itu dicapai setelah perang selama dua tahun di Jalur Gaza yang disebut sebagai genosida oleh pihak Palestina, yang menewaskan lebih dari 72.000 orang, melukai 172.000 lainnya, serta menyebabkan kehancuran luas yang berdampak pada 90 persen infrastruktur sipil.