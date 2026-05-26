Erdogan: Israel terus lanjutkan pendudukan dan pembantaian keski gencatan senjata berlaku

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada Selasa mengatakan bahwa ketika dunia Muslim tengah mengharapkan suasana damai, Israel justru terus melanjutkan “pendudukan, penghancuran, pembantaian, dan aktivitas permukiman ilegal” dari Gaza hingga Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Lebanon, meskipun gencatan senjata sedang berlaku.

Dalam pesan Idul Adha, Erdogan menyampaikan rasa syukur karena Turki kembali merayakan hari raya dalam keadaan sehat dan damai. Namun, ia juga menyoroti dampak negatif perang Iran yang menurutnya “dipicu oleh provokasi Israel” dan kini dirasakan di berbagai sektor internasional, termasuk energi, pertanian, perdagangan, transportasi, ekonomi, dan keamanan.

Ia mengatakan Turki tetap tampil sebagai “oase stabilitas” di tengah kawasan yang dilanda perang dan berbagai krisis.

“Di saat kawasan kita bergulat dengan berbagai krisis, Turki tampil sebagai pulau stabilitas dengan ekonominya, sumber daya manusianya yang mumpuni, dan ketahanan internal yang semakin kuat,” kata Erdogan dalam pesan yang dipublikasikan di situs kepresidenan dan platform media sosial X.

Erdogan juga mengatakan Turki kini mulai memetik hasil dari kebijakan yang dijalankan selama 23 tahun terakhir di bawah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), “meskipun menghadapi kritik dan hambatan,” terutama dalam kemajuan industri pertahanan.

“Dengan ukuran ekonomi yang melampaui US$1,6 triliun, ekspor tahunan yang meningkat dari US$36 miliar menjadi US$276 miliar, serta ekspor pertahanan dan kedirgantaraan yang naik dari US$248 juta menjadi lebih dari US$10 miliar, Turki sedang menulis kisah sukses langka di dunia,” ujarnya.

‘Bintang Bersinar’ di Era Baru

Erdogan mengatakan Turki akan muncul sebagai “salah satu bintang bersinar di era baru” ketika ketidakstabilan kawasan mulai mereda.

“Kami melakukan apa pun yang diperlukan untuk itu,” katanya, seraya menambahkan bahwa inisiatif “Turki Bebas Teror” menjadi salah satu langkah untuk menjaga masa depan Turki dan stabilitas regional.

Ia menyebut inisiatif tersebut sebagai “proses bersejarah” yang berkontribusi memperkuat perdamaian dan keamanan di dalam negeri sekaligus menggagalkan apa yang ia sebut sebagai “permainan imperialis” di luar perbatasan Turki.

“Kami menjalankan proses bersejarah ini dengan sangat hati-hati, penuh akal sehat, dan ketulusan demi mencapai tujuannya,” kata Erdogan.

“Kami sepenuhnya bertekad menyelamatkan bangsa kami dari bencana terorisme yang telah merugikan Turki lebih dari US$2 triliun secara ekonomi. Kami terus melangkah dengan tegas dan mantap,” tambahnya.

Erdogan berharap Idul Adha membawa berkah bagi Turki, dunia Muslim, dan seluruh umat manusia. Ia juga menyampaikan pesan solidaritas kepada masyarakat yang menderita di wilayah konflik, terutama di Gaza dan kawasan lain yang ia sebut sebagai “geografi hati.”

“Kepada seluruh saudara-saudari kami yang menyambut Idul Adha dalam kesedihan, rasa sakit, dan duka di berbagai penjuru dunia spiritual kita, khususnya di Gaza, saya menyampaikan pesan solidaritas terkuat atas nama diri saya dan bangsa saya,” ujar Erdogan.