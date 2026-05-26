Negara-negara Quad dukung upaya diplomatik akhiri konflik Timur Tengah - AS, India, Jepang, dan Australia tekankan pentingnya kelancaran perdagangan global melalui Selat Hormuz.

Menteri luar negeri Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia pada Selasa kembali menegaskan dukungan mereka terhadap “upaya diplomatik yang sedang berlangsung” untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah, sambil menekankan pentingnya kelancaran arus perdagangan global melalui Selat Hormuz.

“Kami membahas situasi di Timur Tengah/Asia Barat dan menegaskan kembali dukungan kami terhadap upaya diplomatik yang sedang berlangsung serta berharap terciptanya perdamaian yang langgeng di kawasan,” demikian pernyataan bersama yang dirilis setelah Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, menjadi tuan rumah pertemuan Dialog Keamanan Kuadrilateral atau Quad di New Delhi bersama Menteri Luar Negeri AS, Jepang, dan Australia.

“Kami kembali menegaskan pentingnya mematuhi hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut terkait hak dan kebebasan navigasi, serta keamanan dan kelancaran arus perdagangan global melalui Selat Hormuz dan Laut Merah,” lanjut pernyataan tersebut.

Pernyataan itu juga menyebut Quad “mengutuk” serangan terhadap kapal-kapal dagang dan menolak langkah apa pun di masa depan yang bertentangan dengan hukum laut, termasuk penerapan pungutan atau tarif.

Quad merupakan kemitraan strategis yang terdiri dari AS, Australia, India, dan Jepang yang dibentuk pada 2007. Pertemuan di New Delhi berlangsung di tengah perang antara AS dan Iran.

Terkait sengketa di Laut China Selatan dan Laut China Timur, negara-negara Quad menyatakan tetap “sangat prihatin” terhadap situasi di kawasan tersebut.

“Kami kembali menegaskan penolakan keras terhadap setiap tindakan destabilisasi atau tindakan sepihak, termasuk penggunaan kekuatan atau paksaan, yang mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan,” bunyi pernyataan itu.

Para diplomat Quad juga menyampaikan apa yang mereka sebut sebagai “keprihatinan serius terhadap tindakan berbahaya dan koersif,” termasuk gangguan terhadap pengembangan sumber daya lepas pantai, penghalangan berulang terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan, serta manuver berbahaya oleh pesawat militer, kapal penjaga pantai, dan kapal milisi maritim.

Mereka secara khusus menyoroti penggunaan meriam air dan suar secara tidak aman, serta tindakan menabrak atau menghalangi kapal di Laut China Selatan.

“Kami sangat prihatin terhadap militerisasi wilayah-wilayah yang disengketakan,” tambah pernyataan tersebut.