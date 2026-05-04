Iran tegaskan tak izinkan kapal AS melintas di Hormuz

Pejabat militer Iran menyatakan negaranya siap menghadapi semua skenario di Selat Hormuz

Seorang pejabat militer Iran menyatakan negaranya siap menghadapi berbagai kemungkinan di Selat Hormuz, serta mengklaim bahwa tembakan awal telah dilakukan terkait upaya kapal Angkatan Laut Amerika Serikat melintas di kawasan tersebut.

Dalam pernyataannya kepada kantor berita semi-resmi Tesnim, pejabat tersebut mengatakan Iran tidak akan membiarkan tekanan dari Amerika Serikat memengaruhi sikapnya di Selat Hormuz.

Ia menegaskan bahwa Iran siap menghadapi semua skenario dan menyebut pihaknya telah melakukan “tembakan awal” dalam merespons situasi tersebut.

Pejabat itu juga menyatakan bahwa Selat Hormuz berada di bawah kendali Angkatan Bersenjata Iran dan menegaskan negaranya tidak akan mengizinkan pasukan AS melintas, sebagaimana sikap yang diambil selama konflik sebelumnya.

Ia turut mengingatkan kapal-kapal yang berada di kawasan tersebut agar mengambil pelajaran dari konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, serta tidak menanggung konsekuensi dari kesalahan pihak lain.

Menurutnya, Iran tidak hanya akan mengandalkan peluncuran rudal dalam menghadapi pelanggaran di Selat Hormuz, tetapi juga siap mengambil langkah lain jika diperlukan.

Sebelumnya, kantor berita semi-resmi Fars melaporkan bahwa Iran menargetkan kapal Angkatan Laut AS dengan dua rudal setelah kapal tersebut disebut mengabaikan peringatan saat melintas di dekat Pulau Cask dan membahayakan lalu lintas laut.