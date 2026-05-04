Turkiye pamerkan teknologi AI pertahanan di SAHA 2026 Pameran SAHA 2026 menjadi ajang penting bagi penguatan kerja sama dan inovasi industri pertahanan

Perusahaan pertahanan Turkiye akan menampilkan berbagai teknologi berbasis kecerdasan buatan dalam ajang SAHA 2026 di Istanbul, termasuk sistem simulasi, solusi pertahanan terintegrasi, dan platform otonom untuk mendukung operasi militer modern.

Pameran Industri Pertahanan, Penerbangan, dan Antariksa Internasional SAHA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5–9 Mei di Istanbul Fuar Merkezi, dengan Anadolu Ajansi sebagai mitra komunikasi global.

Salah satu peserta utama, BITES Savunma—anak perusahaan ASELSAN—akan memamerkan berbagai sistem berbasis kecerdasan buatan, teknologi simulasi, serta solusi pertahanan terintegrasi yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas operasional.

Perusahaan tersebut dikenal memiliki keunggulan dalam pengembangan perangkat lunak, sistem avionik, serta solusi simulasi dan pelatihan yang mendukung proses pengambilan keputusan di medan operasi melalui analisis data dan mekanisme prediktif.

Teknologi kecerdasan buatan dan analitik data besar menjadi fokus utama, dengan sistem yang mampu memberikan dukungan keputusan dan otomatisasi untuk meningkatkan keunggulan operasional di lingkungan tempur modern.

BITES juga mengembangkan solusi berbasis augmented reality untuk meningkatkan kesadaran situasional pasukan di lapangan, serta sistem avionik dan perangkat lunak kritis yang memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional.

Perusahaan ini terlibat dalam berbagai platform utama, termasuk jet tempur KAAN, pesawat latih HURKUS, helikopter T70, GOKBEY, dan ATAK, serta proyek modernisasi untuk sejumlah platform internasional.

Di bidang pelatihan, BITES menghadirkan sistem simulasi yang mendekati kondisi operasi nyata, mulai dari pelatihan berbasis XR hingga simulasi terintegrasi pada platform militer.

Salah satu produk unggulan adalah ATOK, yang memungkinkan analisis data lapangan secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan taktis dan koordinasi operasi.

Selain itu, perusahaan akan memamerkan platform robot berkaki empat yang dirancang untuk misi otonom di medan berisiko tinggi, dengan kemampuan pengintaian dan pengawasan dalam berbagai kondisi.

Direktur Utama BITES Yıldırım Azizoglu menyatakan bahwa perusahaan berfokus pada pengembangan teknologi yang memiliki dampak nyata di lapangan, dengan menghadirkan solusi terintegrasi bagi pengguna.

Ia menambahkan bahwa SAHA 2026 menjadi ajang penting untuk menunjukkan kemajuan industri pertahanan Turkiye sekaligus memperkuat kerja sama internasional di sektor tersebut.