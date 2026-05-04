Pesawat PM Spanyol mendarat darurat di Ankara akibat gangguan teknis Pesawat yang membawa Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez melakukan pendaratan darurat di Ankara akibat gangguan teknis

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez melanjutkan perjalanannya dari Ankara pada Senin setelah pesawat yang ditumpanginya melakukan pendaratan darurat akibat masalah teknis saat dalam perjalanan menuju Armenia.

Pesawat tersebut kembali lepas landas setelah gangguan berhasil diatasi, menyusul keharusan bermalam di Ankara sesuai prosedur keamanan standar.

Kantor berita resmi Spanyol EFE, mengutip sumber pemerintah, melaporkan bahwa pesawat Airbus A310 yang digunakan untuk perjalanan dinas mengalami kerusakan saat terbang dari Madrid menuju Yerevan, ibu kota Armenia, tempat Sanchez dijadwalkan menghadiri pertemuan Komunitas Politik Eropa yang dimulai pada Senin.

Otoritas kemudian mengalihkan penerbangan ke Ankara, di mana Sanchez menginap di hotel sebelum melanjutkan perjalanan.

Insiden ini merupakan salah satu dari serangkaian gangguan perjalanan yang dialami pemimpin Spanyol tersebut.

Pada September tahun lalu, Sanchez juga melewatkan pertemuan terkait Ukraina di Paris setelah pesawat Falcon yang ditumpanginya mengalami masalah teknis dan harus kembali ke Madrid di tengah penerbangan. Ia kemudian mengikuti pertemuan tersebut secara virtual.