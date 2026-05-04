CENTCOM menyatakan tidak ada kapal perang AS yang terkena serangan rudal Iran

AS sebut tuduhan serangan rudal Iran tidak benar

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) membantah klaim bahwa Iran telah menyerang kapal perang AS dengan dua rudal, dengan menyebut laporan tersebut tidak benar.

Dalam pernyataan melalui platform media sosial X, CENTCOM menegaskan tidak ada kapal Angkatan Laut AS yang terkena serangan.

“Tidak ada kapal Angkatan Laut AS yang terkena serangan. Pasukan AS mendukung Proyek Kebebasan dan terus melaksanakan blokade laut terhadap pelabuhan Iran,” demikian pernyataan tersebut.

Sebelumnya, kantor berita semi-resmi Iran, Fars, melaporkan bahwa Iran menargetkan sebuah kapal Angkatan Laut AS dengan dua rudal setelah kapal tersebut disebut mengabaikan peringatan saat melintas di dekat Selat Hormuz, tepatnya di sekitar Pulau Cask.

Laporan itu juga menyebut kapal tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan setelah terkena serangan dan akhirnya menjauh dari kawasan.

Juru Bicara Korps Garda Revolusi Iran, Hossein Mohibbi, sebelumnya menyatakan bahwa kapal yang melanggar aturan di Selat Hormuz akan dihentikan dengan penggunaan kekuatan.

CENTCOM sebelumnya juga mengumumkan dukungan terhadap pelaksanaan “Proyek Kebebasan” untuk menjamin kelancaran pelayaran kapal komersial di Selat Hormuz, dengan melibatkan sekitar 15.000 personel militer.