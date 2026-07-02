Pada 2026, Israel memperluas pendudukannya hingga mencakup 70% wilayah Jalur Gaza, melanggar perjanjian gencatan senjata

TIMELINE - 1.000 hari genosida Israel di Gaza Pada 2026, Israel memperluas pendudukannya hingga mencakup 70% wilayah Jalur Gaza, melanggar perjanjian gencatan senjata

Genosida Israel di Jalur Gaza telah memasuki hari ke-1.000 sejak dimulai pada 8 Oktober 2023, di tengah bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kehancuran besar yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan.

Meski perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, Israel tetap melanjutkan serangan dan penghancuran rumah-rumah di wilayah kantong tersebut, memperluas pendudukannya hingga sekitar 70% wilayah Gaza, serta membatasi warga Palestina di area sempit yang hanya mencakup sekitar 30% wilayah.

Selama 1.000 hari, genosida tersebut melalui berbagai titik balik penting dalam aspek militer, politik, hukum, dan kemanusiaan. Berikut kronologi peristiwa-peristiwa utama tersebut:

2023

7 Oktober: Hamas melancarkan serangan dua arah dengan menembakkan sekitar 5.000 roket dan menyusup ke permukiman serta lokasi militer Israel di sekitar Gaza dalam operasi yang dinamai "Banjir Al-Aqsa".

Pertempuran menewaskan 1.200 warga Israel, melukai 5.431 orang, serta menyebabkan sejumlah orang ditawan. Hamas menyatakan operasi tersebut merupakan respons atas serangan Israel di Tepi Barat yang diduduki dan Masjid Al-Aqsa.

Militer Israel kemudian melancarkan serangan udara awal dalam operasi berkode "Swords of Iron". Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan Israel dalam "keadaan perang" dan menutup seluruh perlintasan Gaza.

13 Oktober: Israel memerintahkan warga Palestina di Kota Gaza dan wilayah utara, yang dihuni sekitar 1,2 juta orang, untuk mengungsi menjelang pemboman.

27 Oktober: Israel memulai operasi darat di Gaza utara yang kemudian diperluas ke wilayah tengah dan selatan dalam beberapa pekan dan bulan berikutnya dengan dalih "menghancurkan kekuatan militer Hamas".

Awal November: Militer Israel membentuk Koridor Netzarim untuk memisahkan Gaza utara dan selatan. Israel sebagian mundur dari koridor tersebut berdasarkan perjanjian gencatan senjata Januari 2025, namun tetap bertahan di kawasan timur yang sejajar dengan Jalan Salah al-Din.

17 November: Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyatakan sekitar 800.000 warga Palestina di Kota Gaza dan Gaza utara menghadapi ancaman kelaparan akibat terhambatnya bantuan kemanusiaan.

24 November: Gencatan senjata kemanusiaan selama empat hari dimulai antara Israel dan Hamas melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Gencatan itu kemudian diperpanjang dua hari, lalu satu hari lagi. Selama masa tersebut dilakukan pertukaran tahanan dan bantuan kemanusiaan dalam jumlah terbatas mulai masuk ke Gaza.

3 Desember: Militer Israel memulai operasi darat di utara Khan Younis, Gaza selatan. Warga yang telah mengungsi ke wilayah yang sebelumnya dinyatakan "aman" kembali diperintahkan mengungsi sebelum pasukan Israel menarik diri pada 7 April 2024.

29 Desember: Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) dengan tuduhan melakukan genosida. Dua belas negara kemudian bergabung dalam perkara tersebut. Pada Maret 2024, ICJ mengeluarkan langkah-langkah sementara untuk mencegah genosida dan memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza. Putusan akhir hingga kini belum dijatuhkan.

2024

3 Januari: Israel membunuh Wakil Ketua Biro Politik Hamas Saleh al-Arouri dalam serangan di Beirut, Lebanon.

25 Maret: Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza selama bulan Ramadan, namun tidak dilaksanakan Israel.

6 Mei: Militer Israel mengumumkan dimulainya operasi militer di Rafah, Gaza selatan, mengabaikan berbagai peringatan internasional. Sehari kemudian Israel menguasai perlintasan Rafah dan terus menduduki kota tersebut.

29 Mei: Militer Israel mengumumkan telah menguasai secara operasional Koridor Philadelphi di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir, sebelum mengambil alih kendali penuh secara militer pada 7 Juni.

31 Mei: Presiden AS saat itu Joe Biden menyatakan Israel telah mengajukan proposal tiga tahap yang mencakup gencatan senjata penuh, penarikan pasukan, pertukaran tahanan, dan rekonstruksi. Hamas menerima proposal tersebut, namun Netanyahu kemudian menambahkan syarat baru sehingga menghambat kesepakatan.

8 Juni: Israel menewaskan 274 warga Palestina, termasuk 64 anak-anak dan 57 perempuan, dalam pemboman intensif di kamp pengungsi Nuseirat saat operasi pembebasan empat sandera Israel, yang memicu kecaman luas.

25 Juni: Integrated Food Security Phase Classification (IPC) melaporkan 95% warga Gaza mengalami berbagai tingkat kelaparan.

31 Juli: Israel membunuh Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dalam serangan di Teheran, Iran.

6 Agustus: Hamas menunjuk Yahya Sinwar sebagai kepala biro politik menggantikan Haniyeh.

20 Agustus: Militer Israel mengumumkan berhasil menemukan jenazah enam sandera dalam operasi bersama Shin Bet di Khan Younis.

6 Oktober: Israel mengumumkan operasi militer di kamp pengungsi Jabalia dan mengepung wilayah tersebut sebelum menarik diri dari sebagian kawasan saat gencatan senjata dimulai pada Januari 2025.

17 Oktober: Militer Israel mengumumkan tewasnya Yahya Sinwar dalam pertempuran bersenjata di Rafah.

2025

19 Januari: Gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku dalam tiga tahap, masing-masing selama 42 hari. Tahap pertama mencakup pembebasan 33 sandera Israel sebagai imbalan pembebasan tahanan Palestina.

30 Januari: Brigade Al-Qassam mengumumkan tewasnya komandan Mohammed Deif beserta enam anggota dewan militer Hamas selama genosida.

2 Maret: Israel menutup seluruh perlintasan menuju Gaza bagi bantuan kemanusiaan, medis, dan barang-barang, sehingga memperparah kondisi hidup dan kelaparan.

14 Maret: Utusan Timur Tengah AS Steve Witkoff mengajukan proposal gencatan senjata yang mencakup pembebasan lima sandera Israel yang masih hidup, penyerahan jenazah sandera, dan kelanjutan perundingan. Israel menyatakan menerima proposal tersebut sementara Hamas menolaknya. Hamas mengatakan proposal masih dipelajari sebelum Israel kembali melanjutkan serangan.

18 Maret: Israel mengingkari perjanjian gencatan senjata dan melanjutkan genosida meski Hamas menyatakan tetap berkomitmen pada kesepakatan.

11 April: Militer Israel mengumumkan telah menguasai sepenuhnya Koridor Morag yang memisahkan Rafah dan Khan Younis.

12 Mei: Brigade Al-Qassam membebaskan prajurit Israel-Amerika Edan Alexander sebagai bagian dari upaya mencapai gencatan senjata, pembukaan perlintasan, dan masuknya bantuan. Namun Washington dan Tel Aviv tidak menindaklanjutinya.

16 Mei: Israel meluncurkan operasi militer "Gideon's Chariots" yang berlangsung hingga 6 Agustus, termasuk pengosongan besar-besaran wilayah tempur dan mempertahankan pasukan di setiap wilayah yang berhasil diduduki.

29 Mei: Witkoff kembali mengajukan proposal yang mencakup pembebasan 10 sandera hidup dan 18 jenazah, gencatan senjata 60 hari, penarikan pasukan Israel, serta masuknya bantuan PBB. Israel mengaku menerima proposal itu sementara Hamas mengajukan sejumlah perubahan.

Pada Agustus, mediator mengajukan proposal serupa. Hamas menerimanya, namun Israel menolaknya.

8 Agustus: Pemerintah Israel menyetujui rencana Netanyahu untuk menduduki Gaza secara bertahap, dimulai dari Kota Gaza. Tiga hari kemudian operasi besar-besaran dimulai dengan penghancuran rumah, pemboman rumah sakit, perintah evakuasi, dan operasi darat.

22 Agustus: IPC mengumumkan kelaparan telah terjadi di Kota Gaza dan diperkirakan meluas ke wilayah lain.

3 September: Israel meluncurkan operasi "Gideon's Chariots 2" untuk menduduki penuh Kota Gaza.

9 September: Israel berupaya membunuh delegasi Hamas di Doha, Qatar, yang menewaskan lima warga Palestina dan seorang petugas keamanan Qatar.

29 September: Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian 20 poin dalam dua tahap, mencakup pembebasan sandera, gencatan senjata, pelucutan senjata Hamas, dan pembentukan badan pengawas internasional.

1 Oktober: Israel melarang warga Palestina berpindah dari Gaza tengah dan selatan ke utara melalui Jalan Al-Rashid.

3 Oktober: Hamas menyatakan menerima pembebasan seluruh sandera Israel, baik yang masih hidup maupun meninggal, serta menyerahkan pemerintahan Gaza kepada badan independen Palestina sesuai rencana Trump.

10 Oktober: Israel mengumumkan gencatan senjata resmi mulai berlaku pada tengah hari dan mulai menarik pasukan ke garis penempatan baru.

12 Oktober: Israel hanya mengizinkan sekitar 173 truk bantuan masuk ke Gaza, jauh di bawah ketentuan 600 truk per hari dalam perjanjian.

13 Oktober: Hamas dan faksi Palestina menyerahkan 20 sandera Israel yang masih hidup dan empat jenazah. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan 1.968 tahanan Palestina.

29 Desember: Brigade Al-Qassam untuk pertama kalinya mengumumkan tewasnya Kepala Staf Mohammed Sinwar, juru bicara Abu Obeida, dan sejumlah komandan lainnya selama genosida.

2026

14 Januari: Witkoff mengumumkan dimulainya tahap kedua gencatan senjata Gaza yang mencakup pelucutan senjata, pembentukan pemerintahan teknokrat, dan dimulainya rekonstruksi.

16 Januari: Trump mengumumkan pembentukan "Board of Peace" sesuai rencana perdamaian. Sehari kemudian diumumkan pembentukan "Gaza Executive Council".

17 Januari: Nama-nama anggota komite nasional Palestina yang akan mengelola Gaza diumumkan.

26 Januari: Militer Israel menyatakan telah menemukan jenazah sandera terakhir di Gaza. Sejak gencatan senjata berlaku, kelompok Palestina telah menyerahkan 28 jenazah sandera Israel.

2 Februari: Israel membuka kembali sisi Palestina di perlintasan Rafah secara sangat terbatas setelah hampir dua tahun ditutup.

28 Februari: Israel kembali menutup seluruh perlintasan Palestina, termasuk Rafah, setelah pecah perang AS-Israel melawan Iran. Perlintasan kembali dibuka pada 19 Maret dengan mekanisme yang sama.

15 Mei: Netanyahu mengakui wilayah yang diduduki Israel di Gaza telah meluas menjadi 60% dari total wilayah.

15 Mei: Israel membunuh komandan Brigade Al-Qassam Izz al-Din al-Haddad di Gaza City.

26 Mei: Israel membunuh komandan senior Brigade Al-Qassam Mohammed Ali Khalil Awda di Gaza City.

6 Juni: Putaran perundingan dimulai di Kairo antara faksi Palestina dan mediator untuk membahas penyelesaian tahap pertama gencatan senjata serta tahap kedua. Perundingan tidak menghasilkan kesepakatan.

24 Juni: Netanyahu mengakui pendudukan Israel di Gaza telah meluas menjadi 70% wilayah Jalur Gaza.

Sejak Oktober 2023, genosida Israel telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai hampir 173.500 orang, yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak. Serangan tersebut juga menghancurkan sekitar 90% infrastruktur sipil di Gaza, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai sekitar US$70 miliar.