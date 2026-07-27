Polisi menangkap satu tersangka usai insiden penembakan di Seattle Center saat festival kuliner tahunan Bite of Seattle berlangsung.

Penembakan di Festival Seattle tewaskan dua orang, balita 2 tahun terluka Polisi menangkap satu tersangka usai insiden penembakan di Seattle Center saat festival kuliner tahunan Bite of Seattle berlangsung.

Sedikitnya dua orang tewas dan lima lainnya terluka, termasuk seorang balita berusia dua tahun, dalam insiden penembakan di Seattle Center, Negara Bagian Washington, Amerika Serikat, pada Minggu (26/7).

Mengutip laporan media lokal KOMO News, Wali Kota Seattle Katie Wilson menyatakan satu orang tersangka telah diamankan oleh aparat kepolisian.

Seorang saksi yang menghadiri festival kuliner tahunan Bite of Seattle mengatakan mendengar "tujuh hingga delapan kali" suara tembakan di dekat area air mancur Seattle Center.

Petugas tanggap darurat mengonfirmasi dua korban meninggal dunia. Sementara lima korban luka terdiri atas tiga perempuan berusia 39, 40, dan 56 tahun, seorang pria berusia 23 tahun, serta seorang anak laki-laki berusia dua tahun.

Perempuan berusia 56 tahun dilarikan ke Harborview Medical Center dalam kondisi serius. Sementara perempuan berusia 39 tahun, pria berusia 23 tahun, dan balita tersebut menjalani perawatan di rumah sakit dengan kondisi stabil. Adapun perempuan berusia 40 tahun hanya mengalami luka ringan dan menolak dibawa ke rumah sakit.

UW Medicine kemudian menyatakan seluruh pasien yang mereka tangani mengalami luka akibat tembakan. Seorang perempuan dewasa masih menjalani operasi dan berada dalam kondisi kritis, sedangkan balita, pria berusia 23 tahun, dan perempuan berusia 39 tahun dilaporkan dalam kondisi memuaskan.

Departemen Kepolisian Seattle melalui akun resminya di platform X menyatakan petugas masih menyelidiki insiden penembakan yang melibatkan "banyak korban" dan mengimbau masyarakat menghindari lokasi kejadian.

Hingga kini, pihak berwenang belum mengungkap identitas dua korban tewas maupun memberikan rincian lebih lanjut mengenai tersangka.

Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan polisi membawa seorang pria keluar dari lokasi kejadian. Namun, pihak kepolisian belum mengonfirmasi apakah orang tersebut merupakan tersangka yang telah diamankan.

Insiden itu terjadi saat Seattle Center, kawasan yang berada di dekat menara ikonik Space Needle, menjadi lokasi penyelenggaraan festival tahunan Bite of Seattle yang menghadirkan ratusan stan kuliner lokal serta pertunjukan musik.

Pihak kepolisian menyatakan penyelidikan atas insiden penembakan tersebut masih berlangsung.