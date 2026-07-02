Rusia kecam dugaan serangan drone terhadap Kedubes di Swedia

Rusia sebut Kedubes di Stockholm menjadi sasaran serangan drone Moskow menuding Swedia gagal melindungi misi diplomatik Rusia

Kedutaan Besar Rusia di Stockholm menjadi sasaran serangan drone pada Kamis, menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, yang juga menuding otoritas Swedia gagal mencegah berulangnya insiden terhadap misi diplomatik negara tersebut.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut sebuah drone menjatuhkan wadah berisi cat merah di area kompleks kedutaan.

Drone kedua, yang membawa benda menyerupai alat peledak rakitan, juga jatuh di dekat gedung Kedutaan Besar Rusia.

Kementerian menyatakan insiden kedua merupakan upaya terang-terangan untuk mengintimidasi staf kedutaan.

"Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ini bukan sekadar provokasi, melainkan upaya nyata untuk mengintimidasi pegawai misi Rusia. Kami tegaskan, hal itu tidak akan berhasil," demikian pernyataan kementerian.

Rusia menilai insiden serupa telah terjadi secara sistematis di Stockholm dan menuduh pemerintah Swedia gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik untuk melindungi misi diplomatik asing.

Menurut kementerian, aparat penegak hukum Swedia telah mendokumentasikan insiden-insiden sebelumnya, namun belum menunjukkan kemajuan dalam penyelidikan terhadap puluhan serangan yang terjadi selama dua tahun terakhir.

Rusia juga memperingatkan bahwa Swedia akan bertanggung jawab atas setiap serangan lanjutan terhadap misi diplomatik Rusia beserta segala konsekuensi yang mungkin timbul.