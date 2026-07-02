Kiper Palestina tewas ditembak tentara Israel di Gaza

Asosiasi Sepak Bola Palestina menyebut lebih dari 1.000 atlet Palestina telah tewas sejak Oktober 2023

Kiper Palestina Saleem Al-Ashqar tewas ditembak tentara Israel di Gaza Asosiasi Sepak Bola Palestina menyebut lebih dari 1.000 atlet Palestina telah tewas sejak Oktober 2023

Kiper sepak bola Palestina Saleem Al-Ashqar tewas akibat tembakan tentara Israel di Jalur Gaza awal pekan ini, menurut Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA).

Dalam pernyataannya, PFA mengatakan Al-Ashqar tewas akibat tembakan yang dilepaskan pasukan pendudukan Israel.

PFA menyebut Al-Ashqar merupakan satu dari ratusan insan olahraga Palestina yang tewas sejak perang yang disebutnya sebagai genosida dimulai pada Oktober 2023, termasuk lebih dari 1.000 atlet Palestina.

Al-Ashqar diketahui baru menikah lima bulan lalu, sementara istrinya saat ini tengah mengandung anak pertama mereka.

Kepergiannya memicu duka dari keluarga, rekan setim, komunitas olahraga Palestina, hingga dunia sepak bola internasional.

"Kami berduka atas wafatnya kiper Palestina berusia 32 tahun, Salim Al-Ashqar. Ia tewas dibunuh tentara Israel. Kami sangat sedih atas terus berlanjutnya peristiwa seperti ini. Kami menyerukan keadilan dan perdamaian," demikian pernyataan klub sepak bola Cile, Deportivo Palestino, pada Rabu.