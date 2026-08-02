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Saudi crown prince voices concern to Trump about reported Iran strike plans: Report
Several killed in shooting at US restaurant, suspected gunman dead
Iran identifies Gulf, Israeli energy facilities for possible retaliation targets in event of US attack: Report
Hungary's Paks Nuclear Power Plant to shut down for first time in 44 years as Danube water levels plunge
Son of slain Hamas leader says family lost 75 members in Gaza war, calls Türkiye's political supporter of Palestine
Israeli media say 10 more US refueling aircraft heading to Ben Gurion Airport
Iran warns regional states against aiding US attacks
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Tanker struck by unknown projectile off Oman, engine room damaged: UK maritime agency
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