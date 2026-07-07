Turski predsjednik Erdogan dočekao američkog predsjednika Trumpa u Ankari
Lideri će razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima u predsjedničkom kompleksu, nakon ceremonije dočeka
Diyar Güldoğan
07. juli 2026.•Ažuriranje: 07. juli 2026.
WASHINGTON DC
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je dočekao američkog kolegu Donalda Trumpa u glavnom gradu Ankari, gdje je počeo dvodnevni samit NATO-a, javlja Anadolu.
[1/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.
[2/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.
[3/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.
[4/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.
[5/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.
[6/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.
[7/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.
[8/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.
[1/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.
[2/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.
[3/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.
[4/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.
[5/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.
[6/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.
[7/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.
[8/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.
Erdogan je lično dočekao Trumpa po dolasku na aerodrom Esenboga.
Zvanična ceremonija dočeka bit će održana kasnije u predsjedničkom kompleksu, nakon čega će se održati bilateralni razgovori i sastanci na nivou delegacija o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
Očekuje se da će lideri održati konferenciju za novinare.
Ranije u utorak, načelnik Združenog štaba američkih oružanih snaga, general Dan Caine, posjetio je Anitkabir, mauzolej Mustafe Kemala Ataturka, osnivača Republike Turske. Caine, u pratnji američke delegacije, održao je minutu šutnje prije nego što je položio vijenac na Ataturkov mauzolej.
Šefovi država i vlada NATO-a, kao i lideri ključnih partnerskih zemalja, sastaju se u Ankari na samitu saveza 2026. godine, koji će se fokusirati na provedbu obaveza o potrošnji na odbranu dogovorenih na prošlogodišnjem sastanku u Hagu, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje proizvodnje odbrambene industrije.