Turski predsjednik Erdogan dočekao američkog predsjednika Trumpa u Ankari

[1/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.

[2/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.

[3/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.

[4/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.

[5/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.

[6/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.

[7/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.

[8/8] Ankara, Turska- 7. juli : Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dočekao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na aerodromu u Ankari; Trump boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj uoči 36. samita šefova država i vlada NATO-a, održanog u Ankari.