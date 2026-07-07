Turska odbrambena industrija ima zrela rješenja u oblasti borbenih bespilotnih letjelica, dubinskih udara, svemirskih tehnologija, zračne odbrane i sistema protiv bespilotnih letjelica, kazao je turski šef odbambene industrije Haluk Gorgun

Turska spremna pokrenuti transformaciju odbrambene industrije NATO-a Turska odbrambena industrija ima zrela rješenja u oblasti borbenih bespilotnih letjelica, dubinskih udara, svemirskih tehnologija, zračne odbrane i sistema protiv bespilotnih letjelica, kazao je turski šef odbambene industrije Haluk Gorgun

Turska je spremna postati jedna od pokretačkih snaga iza industrijske transformacije koja je potrebna NATO-u, rekao je u utorak čelnik Sekretarijata za odbrambenu industriju te zemlje.

Govoreći na otvaranju Foruma odbrambene industrije NATO-a održanog u Ankari u okviru ovogodišnjeg samita NATO-a, Haluk Gorgun rekao je da se forum održava u kritičnom trenutku za odbrambenu arhitekturu Saveza.

“Turska odbrambena industrija spremna je biti jedna od pokretačkih snaga iza industrijske transformacije koju NATO zahtijeva“, rekao je Gorgun.

Kazao je da su ozbiljni potresi, ratovi i sigurnosni izazovi širom gotovo svih regija svijeta tokom posljednje tri godine preoblikovali globalno odbrambeno okruženje.

“Ono što je sigurno jeste da imamo veoma malo vremena, da moramo ojačati naše industrijske kapacitete i da nijedna pojedinačna zemlja ne može sama podnijeti ovaj teret“, rekao je.

Gorgun je rekao da je forum središnji događaj ovogodišnjeg samita, odražavajući sve veće razumijevanje važnosti odbrambene industrije za budućnost saveznika NATO-a.

Kazao je da je odluka generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea da industrijski kapacitet odbrane postavi kao prioritet dala forumu poseban značaj.

“Još jedan faktor koji ovaj forum čini zaista jedinstvenim jeste činjenica da se održava u Turskoj“, dodao je, naglašavajući kako je Turska pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana posljednjih godina pokazala nezabilježen rast u odbrambenoj industriji.

Gorgun je rekao da je Turska planirala forum u bliskoj saradnji sa Sekretarijatom NATO-a, dodajući da je ovogodišnji profil učesnika dostigao najviši nivo u pogledu sadržaja i broja učesnika.



Također je pozvao učesnike da pogledaju demonstracije sposobnosti na forumu.

“Posebno preporučujem da ne propustite priliku da izbliza upoznate Kizilelmu (bespilotnu letjelicu)“, rekao je, misleći na bespilotni borbeni avion koji je razvila turska odbrambena kompanija Baykar.

Gorgun je podsjetio da je NATO objavio svoj Akcioni plan za proizvodnju odbrane na samitu NATO-a u Vilniusu 2023. godine, da je na samitu u Washingtonu 2024. godine usvojena Obaveza za proširenje industrijskih kapaciteta, te da se prošle godine u Hagu obavezao izdvojiti 5 posto svog BDP-a za odbrambene troškove.

Rekao je da ovi koraci pokazuju rastući konsenzus Saveza za industrijsko proširenje.

“Shodno tome, kao što je generalni sekretar često naglašavao, ovi ciljevi će postati realni samo ako članice NATO-a djeluju zajednički“, rekao je.

Gorgun je naglasio da turska odbrambena industrija nudi veoma razvijena rješenja u ključnim oblastima na agendi NATO-a, uključujući naoružane bespilotne letjelice, dubinske udare, svemirske tehnologije, zračnu odbranu i suprotstavljanje prijetnjama od bespilotnih letjelica.

“Zapravo, snage NATO-a već uspješno koriste naše proizvode na terenu“, rekao je.

Ukazao je na saradnju Turske sa Španijom u vezi s modernim mlaznim trenažnim avionom HURJET, partnerstvo u oblasti elektronskog ratovanja i infrastrukture za sigurnost granica u Poljskoj, kao i napore na jačanju kopnenih i pomorskih kapaciteta Rumunije, Mađarske i Estonije.

Gorgun je također spomenuo rad na unapređenju transatlantske otpornosti flote Bayraktar TB2 raspoređene u Poljskoj.

“Isti ti bespilotni sistemi dali su Ukrajincima psihološku nadmoć na bojnom polju od prvih dana rata 2022. godine“, rekao je.

Dodao je da je Turska također pružila kontinuiranu podršku kroz napredne sisteme zračne odbrane, municiju i oklopna vozila.

Gorgun je rekao da Ankara želi ove sposobnosti uključiti u nove inicijative pod okriljem NATO-a.

“Ovakve saradnje posmatramo iz strateške perspektive“, rekao je.

Dodao je da domaćinstvo Turske nad događajima poput operacija u više domena i kontinuuma inovacija, kao i njena tehnička podrška NATO radnim platformama, odražavaju ovaj pristup.

Gorgun je rekao da se nada da će forum podržati napredak NATO-a i pozvao učesnike na prijem u objektima Turske zrakoplovne industrije (TAI) u Ankari, koje je opisao kao centar izvrsnosti u avijaciji i svemiru.