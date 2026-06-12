Nisu objavljeni detalji sa sastanka

Fidan razgovarao s američkim izaslanikom Barrackom u Ankari Nisu objavljeni detalji sa sastanka

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se s američkim ambasadorom u Turskoj Tomom Barrackom u Ankari, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova, javlja Anadolu.

Ministarstvo je podijelilo fotografiju sastanka, ali nisu objavljeni detalji razgovora.

Barrack, koji je ujedno i američki specijalni izaslanik za Irak i Siriju, rekao je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da je sastanak bio produktivan uoči samita NATO-a sljedećeg mjeseca u turskoj prijestolnici.

"Kao snažni saveznici s mnogim zajedničkim ciljevima, partnerstvo SAD-a i Turske daje rezultate", dodao je.