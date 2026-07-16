Ministar vanjskih poslova Turske poručuje da Ankara ne želi da se sukob proširi na Crno more

Fidan pozvao na nastavak Istanbulskih pregovora o rusko-ukrajinskom ratu Ministar vanjskih poslova Turske poručuje da Ankara ne želi da se sukob proširi na Crno more

Turska vjeruje da bi nastavak procesa koji se vodio kroz Istanbulske pregovore o rusko-ukrajinskom ratu bio od izuzetne koristi, izjavio je u četvrtak ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, javlja Anadolu.

„Vjerujem da bi bilo veoma korisno da se pregovori o rusko-ukrajinskom ratu uz posredovanje Turske nastave u istom okviru“, rekao je Fidan na zajedničkoj konferenciji za novinare u Kijevu s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Andriijem Sybihom.

Fidan je kazao da Turska istražuje nove strateške pristupe kako bi se izašlo iz trenutnog ćorsokaka u kontekstu pregovora o sukobu, te da se o novim idejama razgovara sa stranama i posrednicima.

Fidan je naglasio važnost nastavka ovakvih sastanaka bez prekida, rekavši: „Činjenica da rat traje ne znači da se pregovori u ovom formatu ne mogu nastaviti.“

On je naveo da su se nakon Istanbulskih pregovora uključili i američki pregovarači u nastojanju da se utvrdi šta se može učiniti kako bi se postigao konačniji i konkretniji ishod.

„Nažalost, do danas rat i dalje traje, a rizik od eskalacije raste“, dodao je.

Turska je bila domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine, najprije u početnim sedmicama rata, a potom i sredinom 2025. u Istanbulu.

– „Ne želimo da se rat prenese na Crno more“

Fidan je rekao da rizik od širenja sukoba, na koji Turska upozorava od samog početka rata, i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju.

Napomenuo je da su tenzije nastavile eskalirati na različite načine te da su događaji koji ugrožavaju sigurnost Crnog mora dodatno pojačali ove zabrinutosti.

„Ne želimo da se rat prenese na Crno more“, rekao je on. „Targetiranje luka, tankera i ribarskih brodova u Crnom moru i dovođenje života civila u opasnost ne može se opravdati.“

– „Turska pristala da vodi pomorsku komponentu“

Fidan je kazao da bi jedan od ključnih stubova bilo kojeg potencijalnog mirovnog sporazuma bile sigurnosne garancije za Ukrajinu, koje pokrivaju kopnenu, morsku i zračnu komponentu.

Govoreći o ulozi Turske, Fidan je rekao: „Turska je pristala da vodi pomorsku komponentu i o tome imamo zajedničko razumijevanje sa našim saveznicima. Napore na planiranju ovog pitanja također provode mornaričke snage relevantnih savezničkih zemalja.“