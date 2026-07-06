Fokus programa će biti na digitalnoj sigurnosti djece, turskoj kulturi i tradicionalnim zanatima

Emine Erdogan će u Ankari ugostiti supruge lidera NATO-a Fokus programa će biti na digitalnoj sigurnosti djece, turskoj kulturi i tradicionalnim zanatima

Supruga turskog predsjednika ugostit će supruge šefova država i vlada koji će u utorak prisustvovati Samitu NATO-a u Ankari, a diskusije će biti usmjerene na sigurnost djece u digitalnom dobu, javlja Anadolu.

Emine Erdogan će u predsjedničkoj vili Cankaya ugostiti više od 20 supruga lidera NATO-a prije nego što bude domaćin okruglog stola na temu "Djeca, tehnologija i sigurnost: Zaštita sljedeće generacije".

Cilj sastanka je podizanje svijesti o rizicima s kojima se djeca suočavaju u digitalnom okruženju, jačanje saradnje među zainteresovanim stranama i podsticanje razmjene najboljih praksi među savezničkim zemljama.

Teme na dnevnom redu uključuju digitalnu sigurnost i nove rizike, zaštitne pristupe za djecu, saradnju više zainteresovanih strana, digitalnu pismenost, etičke pristupe i razmjenu najboljih praksi.

Nakon okruglog stola, Emine Erdogan će organizovati ručak s tradicionalnim turskim jelima.

Večera će biti upriličena u sali s izničkim pločicama i stolovima ukrašenim tradicionalnim turskim vezom, a gdje će se isticati turska kulturna baština i gostoprimstvo.

Nakon ručka, supruge lidera će posjetiti kolekciju tradicionalnih turskih tekstila, veza i rukotvorina koje odražavaju kulturnu baštinu Anadolije, Mezopotamije, Osmanskog carstva i ranijih turskih država.