Španski premijer Sanchez stigao u Ankaru na samit NATO-a Premijera Pedra Sancheza dočekala turska ministrica porodice i socijalnih usluga Mahinur Ozdemir Goktas

Španski premijer Pedro Sanchez stigao je u utorak u glavni grad Turske Ankaru kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a.

Avion Sancheza sletio je na aerodrom Esenboga u Ankari, gdje su ga dočekali turska ministrica porodice i socijalnih usluga Mahinur Ozdemir Goktas i drugi zvaničnici.

Stigao je prvog dana dvodnevnog samita NATO-a, zajedno s brojnim drugim liderima iz Evrope i drugih zemalja širom svijeta.

Samit u Ankari okuplja lidere 32-članog saveza NATO-a, kao i ključne partnere, kako bi razgovarali o evropskim odbrambenim kapacitetima, ciljevima saveza u pogledu izdvajanja za odbranu, vojnoj modernizaciji i nastavku podrške Ukrajini.