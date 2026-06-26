Američki potpredsjednik povukao paralele između Nixona i Trumpa, tvrdeći da su se obojica suočila s otporom institucija duboke države i medija

Vance: Afera Watergate danas bi bila vijest od 12 sati Američki potpredsjednik povukao paralele između Nixona i Trumpa, tvrdeći da su se obojica suočila s otporom institucija duboke države i medija

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država JD Vance izjavio je da bi skandal Watergate, koji je doveo do ostavke predsjednika Richarda Nixona, danas u medijskom okruženju bio samo vijest koja traje 12 sati.

Govoreći u četvrtak u predsjedničkoj biblioteci Richarda Nixona u Yorba Lindi u Kaliforniji, Vance je rekao da Nixonovo naslijeđe doživljava određenu vrstu renesanse te je uporedio iskustvo bivšeg predsjednika s iskustvom predsjednika Donalda Trumpa, prenosi NBC.

"Da se Watergate desi sutra, to bi bila vijest od 12 sati. Ideja da bi to srušilo predsjednički mandat je suluda", citirao je NBC izjavu Vancea.

"Ako pogledate priču o tome kako je duboka država srušila Richarda Nixona, to se ne razlikuje mnogo od onoga što su iste grupe ljudi i iste institucije pokušale učiniti Donaldu Trumpu tokom prve Trumpove administracije", dodao je.

Vance je također ukazao na, kako je rekao, sličnosti između sebe i Nixona.

"Mladi senator, potpredsjednik, piše bestselere, mediji ga ne vole. Zvuči pomalo kao JD Vance. Uvijek mi se sviđao Richard Nixon", rekao je.

Potpredsjednik je ove izjave dao tokom promocije svoje nove knjige "Communion", na događaju koji je također obuhvatio njegov duhovni put i političke stavove.

Nixon, 37. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, podnio je ostavku 1974. godine tokom drugog mandata zbog afere Watergate.