U operaciji kod Kolumbije: Američka obalna straža zaplijenila kokain vrijedan 45,8 miliona dolara

Američka obalna straža saopćila je u četvrtak da je zaustavila tri sumnjiva broda za krijumčarenje droge koji su prevozili kokain u Karipskom moru u blizini Kolumbije, zaplijenivši narkotike u vrijednosti od skoro 45,8 miliona dolara (39,2 miliona eura), javlja Anadolu.

Operacija je izvedena 8. maja, oko 145 kilometara od kolumbijskog grada Cartagene, prema saopćenju Obalne straže.

Zvaničnici su rekli da su brodovi prevozili 2.760 kilograma kokaina.

"Ova zapljena predstavlja 2,3 miliona potencijalno smrtonosnih doza kokaina koje neće stići na američke ulice", navodi se u saopćenju.

Obalna straža navela je da je brod Tahoma lansirao dva mala broda i helikopterski tim kako bi istovremeno zaustavili sva tri plovila.

Jedan od sumnjivih krijumčarskih brodova navodno je pokušao pobjeći i navodno je ignorisao naredbe da se zaustavi.

Pripadnici Obalne straže potom su upotrijebili mjere upozorenja, uključujući snajperske hice prema motorima broda, kako bi zaustavili i onesposobili plovilo.

"Istovremeno presretanje tri plovila svjedoči o nepokolebljivom profesionalizmu, preciznosti i posvećenosti naših posada", rekao je komandant Nolan Cuevas, komandant Tahome.

"Ovo presretanje spriječilo je značajan broj ilegalnih narkotika da stigne do američkih obala, a njihov timski rad naglašava misiju Obalne straže da zaštiti našu državu i spasi živote", dodao je.

Južna komanda SAD (SOUTHCOM) pozdravila je operaciju.

"Ovo presretanje je još jedan primjer napora našeg kombinovanog tima da razbije mreže nasilnih narko-terorista na našoj hemisferi i zaštiti domovinu", napisali su na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.