U izraelskim napadima u Libanu ubijene četiri osobe Izraelska vojska gađala je Qantaru, Qusayru, Wadi Hassan, Yohmor al-Shaqif i Houlu, objavila je libanska državna novinska agencija

Četiri osobe su ubijene u izraelskim napadima na jugu Libana, u posljednjim kršenjima prekida vatre, prema državnim medijima u subotu, javlja Anadolu.

Izraelska vojska gađala je artiljerijskim granatiranjem područja Qantare, Qusayra, Wadi Hassana, Yohmor al-Shaqifa i Houle, objavila je Nacionalna novinska agencija (NNA).

Izraelski dron gađao je motocikl i kamion u gradu Yohmor al-Shafiq. Libansko ministarstvo zdravstva saopćilo je da su četiri osobe ubijene u napadima na grad.

Izraelska vojska nastavlja rušenje kuća eksplozivom u okupiranom gradu Khiamu.

U glavnom gradu Libana, Bejrutu, izraelski dron leti na maloj visini od jutarnjih sati.

Izrael je bombardovao Liban i pokrenuo kopnenu ofanzivu na jugu zemlje nakon prekograničnog napada Hezbollaha 2. marta.

Regija je u stanju pripravnosti otkako su SAD i Izrael pokrenuli zračnu ofanzivu na Iran 28. februara.

Od 2. marta, u proširenim izraelskim napadima na Liban ubijeno je skoro 2.500 ljudi, a raseljeno više od milion, prema libanskim vlastima.

U četvrtak je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su se Izrael i Liban složili da produže primirje za tri sedmice nakon drugog kruga pregovora na visokom nivou u Bijeloj kući.

Desetodnevno primirje prvi put je najavljeno 16. aprila, a Izrael ga je također prekršio.