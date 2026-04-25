U izraelskim napadima u Libanu ubijene četiri osobe

Ethem Emre Özcan
25 April 2026•Ažuriranje: 25 April 2026
Četiri osobe su ubijene u izraelskim napadima na jugu Libana, u posljednjim kršenjima prekida vatre, prema državnim medijima u subotu, javlja Anadolu.
Izraelska vojska gađala je artiljerijskim granatiranjem područja Qantare, Qusayra, Wadi Hassana, Yohmor al-Shaqifa i Houle, objavila je Nacionalna novinska agencija (NNA).
Izraelski dron gađao je motocikl i kamion u gradu Yohmor al-Shafiq. Libansko ministarstvo zdravstva saopćilo je da su četiri osobe ubijene u napadima na grad.
Izraelska vojska nastavlja rušenje kuća eksplozivom u okupiranom gradu Khiamu.
U glavnom gradu Libana, Bejrutu, izraelski dron leti na maloj visini od jutarnjih sati.
Izrael je bombardovao Liban i pokrenuo kopnenu ofanzivu na jugu zemlje nakon prekograničnog napada Hezbollaha 2. marta.
Regija je u stanju pripravnosti otkako su SAD i Izrael pokrenuli zračnu ofanzivu na Iran 28. februara.
Od 2. marta, u proširenim izraelskim napadima na Liban ubijeno je skoro 2.500 ljudi, a raseljeno više od milion, prema libanskim vlastima.
U četvrtak je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su se Izrael i Liban složili da produže primirje za tri sedmice nakon drugog kruga pregovora na visokom nivou u Bijeloj kući.
Desetodnevno primirje prvi put je najavljeno 16. aprila, a Izrael ga je također prekršio.