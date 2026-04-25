Velika Britanija i Finska osudile neprihvatljive izraelske napade na novinare u Libanu

Velika Britanija i Finska su u subotu osudile napade na novinare i medijske radnike u Libanu, pozivajući na hitne mjere kako bi se osigurala njihova sigurnost, javlja Anadolu.

U saopćenju, dvije zemlje, koje djeluju kao kopredsjedavajući Koalicije za slobodu medija, rekle su da novinari igraju vitalnu ulogu u otkrivanju stvarnosti rata i da moraju biti zaštićeni.

"Novinari i medijski radnici igraju ključnu ulogu u stavljanju fokusa na razornu stvarnost rata. Napadi na novinare u Libanu, uključujući novinarku Amal Khalil ubijenu u izraelskom napadu 22. aprila, su neprihvatljivi", rekli su.

"Kao kopredsjedavajući Koalicije za slobodu medija, Velika Britanija i Finska oštro osuđuju svako nasilje usmjereno protiv novinara i medijskih radnika", dodaje se u saopćenju.

Pozvali su sve strane, uključujući izraelske vlasti, da osiguraju da medijski radnici u Libanu mogu slobodno i sigurno djelovati.

"Pozivamo izraelske vlasti i sve ostale strane da ulože sve napore kako bi osigurali da medijski radnici u Libanu mogu slobodno i sigurno obavljati svoj posao", rekli su.

Ovo se dogodilo nakon što su urednici Libanskog sindikata medija objavili da je najmanje 27 novinara i medijskih radnika ubijeno u izraelskim napadima u Libanu od 2. marta, a mnogi drugi su ranjeni.

Sindikat je saopćio da je novinarka Amal Khalil ubijena u izraelskom napadu u srijedu u južnom gradu Tayri, dok je njena kolegica Zeinab Faraj ranjena. Dodali su da je Khalil prethodno dobila prijetnje smrću od izraelske vojske.

"Njenim ubistvom, broj ubijenih novinara i medijskih radnika porastao je na 27, pored velikog broja povrijeđenih", saopćio je sindikat.

Osuđuje ono što je opisao kao namjerno ciljanje novinara od strane Izraela i poziva međunarodne i arapske novinske organizacije da podrže libanske medijske radnike.

Prema libanskoj državnoj novinskoj agenciji, izraelske snage su spriječile spasilačke timove da dođu do ranjenih novinara tokom napada i ciljale su puteve koji povezuju Tayri i obližnja područja kako bi blokirale pristup u hitnim slučajevima.