Američka vojska planira rasporediti 100 aviona za dopunu goriva u Izraelu, navodi novinska stranica Walla, pozivajući se na neimenovani izraelski izvor

U Izrael stiglo 14 američkih aviona za dopunu goriva usred eskalacije s Iranom Američka vojska planira rasporediti 100 aviona za dopunu goriva u Izraelu, navodi novinska stranica Walla, pozivajući se na neimenovani izraelski izvor

Četrnaest američkih aviona za dopunu goriva stiglo je u Izrael tokom vikenda, usred razmjene napada između Washingtona i Teherana, objavili su izraelski mediji u nedjelju, javlja Anadolu.

Novinska stranica Walla, pozivajući se na neimenovani izvor u izraelskim zračnim snagama, objavila je da američka vojska planira rasporediti 100 aviona za dopunu goriva u izraelske vojne baze i aerodrom Ramon na jugu Izraela.

"Ako Amerikanci intenziviraju napade na Iran, to će zahtijevati raspoređivanje još američkih aviona za dopunu goriva u Izrael", rekao je izvor.

"U tom slučaju, ovi avioni bi mogli sletjeti na aerodrom 'Ben Gurion' u blizini Tel Aviva."



Na aerodromu "Ben Gurion" već su parkirana 33 američka aviona za dopunu goriva usred izraelskih upozorenja o potencijalnim poremećajima civilnih letova tokom ljetne turističke sezone.

Ne postoji zvanična izraelska procjena ukupnog broja američkih aviona za dopunu gorivom koji su trenutno stacionirani u Izraelu.

U subotu je izraelski javni emiter KAN objavio da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa obavijestila Izrael o planovima za prilagođavanje američkog vojnog raspoređivanja u regiji.

Prema navodima ovog medija, planovi uključuju slanje još aviona za dopunu gorivom u Izrael. Neki su već stigli u zračnu bazu Ovda na jugu Izraela, dok se očekuje da će drugi stići u druge baze.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana u februaru.



Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama na zemlje Perzijskog zaljeva koje posjeduju američku imovinu.

Washington i Teheran su prošlog mjeseca postigli memorandum o razumijevanju, uz posredovanje Pakistana, kako bi okončali sukob i postigli trajni mirovni sporazum, ali su tenzije ponovo eskalirale prošle sedmice zbog Hormuškog moreuza, a dvije strane su razmijenile napade.