Na obilježavanju sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici u Danskoj poručeno da zaborav nije opcija te da borba protiv negiranja genocida ostaje trajna obaveza

U Danskoj otkriven spomenik "Cvijet Srebrenice" Na obilježavanju sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici u Danskoj poručeno da zaborav nije opcija te da borba protiv negiranja genocida ostaje trajna obaveza

U organizaciji Islamske zajednice Bošnjaka u Danskoj u gradu Tonder održana je manifestacija „Sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici“, koja je okupila veliki broj građana, predstavnika institucija i članova bh. dijaspore iz različitih dijelova Danske.

Program je započeo svečanim otkrivanjem spomenika „Cvijet Srebrenice“, simbola sjećanja na više od 8.000 ubijenih Bošnjaka u genocidu u Srebrenici počinjenom u julu 1995. godine.

Događaju su prisustvovali brojni zvaničnici, među kojima i reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović, direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Muhamed Jusić, muftija za Zapadnu Evropu Senaid Kobilica, ambasadorica Bosne i Hercegovine u Danskoj Anesa Kundurović Mijak, te zastupnik u Narodnoj skupštini entiteta Republika Srpska Ramiz Salkić.

U obraćanju prisutnima, Kavazović je naglasio da je sjećanje na Srebrenicu moralna i ljudska obaveza svih generacija, ističući da se istina mora čuvati kroz obrazovanje, zakone i institucije.

„Sjećanje na genocid u Srebrenici ne smije ostati samo godišnja komemoracija, već mora biti ugrađeno u temelje društva“, poručio je, upozorivši da zaborav predstavlja opasnost i prijetnju budućnosti.

Muftija Kobilica ukazao je na značaj uloge dijaspore u očuvanju kulture sjećanja, dok je Salkić naglasio važnost institucionalne borbe protiv negiranja genocida.

Preživjeli svjedok genocida Hamed Bektić istakao je da ovakvi događaji potvrđuju da sjećanje na žrtve neće izblijediti.

Nakon otkrivanja spomenika, centralni program održan je u Kulturnom centru Tonder, gdje su upućene poruke o važnosti očuvanja istine i borbe protiv negiranja genocida.

Ambasadorica Kundurović Mijak naglasila je da obilježavanje genocida u evropskim državama ima poseban značaj u vremenu kada se sve više govori o suočavanju s prošlošću.

Predsjednik Islamske zajednice Bošnjaka u Danskoj Rašid Malagić poručio je da Srebrenica ostaje trajni simbol opomene i da će sjećanje na žrtve biti sačuvano za buduće generacije.