Nagrađena fotografija profesora Univerziteta u Vanu skreće pažnju na posljedice klimatskih promjena i povlačenje vode u najvećem jezeru Turske

Turski fotograf Savas Onur Sen osvojio drugo mjesto na Sarajevo Photography Festivalu Nagrađena fotografija profesora Univerziteta u Vanu skreće pažnju na posljedice klimatskih promjena i povlačenje vode u najvećem jezeru Turske

Turski fotograf i univerzitetski profesor Savas Onur Sen osvojio je drugo mjesto u kategoriji pejzažne fotografije na petom izdanju Sarajevo Photography Festivala fotografijom koja upozorava na dramatično povlačenje vode u jezeru Van, najvećem jezeru u Turskoj, javlja Anadolu.

Nagrade su uručene u četvrtak navečer u Narodnom pozorištu Sarajevo na ceremoniji proglašenja pobjednika takmičarskog programa festivala, koji je ove godine okupio stotine autora iz više od 70 zemalja.

Prvo mjesto u kategoriji pejzažne fotografije osvojio je Xiaoping Lin iz Kine, dok je treće mjesto pripalo Davidu Lombeidi iz Sjedinjenih Američkih Država. Posebno priznanje dodijeljeno je Athanasiosu Fitsiosu iz Grčke.

Sen, profesor na Fakultetu likovnih umjetnosti Univerziteta "Van Yuzuncu Yil", nagrađen je za fotografiju koja dokumentuje posljedice povlačenja vode u jezeru Van i upozorava na šire posljedice klimatskih promjena.

Fotografija : Elman Omic/AA

"Moja fotografija zapravo nosi poruku o povlačenju vode u jezeru Van. Posljednjih godina nivo vode je ozbiljno opao i veoma sam sretan što o tom problemu mogu govoriti ovdje u Sarajevu", rekao je Sen za Anadolu.

Naglasio je da problem nije ograničen samo na Tursku.

"Ovo nije problem samo jezera Van ili Turske. To je problem globalne klimatske krize. Drago mi je što kroz fotografiju mogu ispričati tu priču", kazao je.

Prema njegovim riječima, projekat je nastao dokumentovanjem pristaništa i obale jezera Van, gdje su posljedice povlačenja vode postale sve vidljivije.

"Riječ je o ozbiljnom i opipljivom povlačenju vode koje zabrinjava lokalno stanovništvo. Zbog toga sam odlučio napraviti fotografsko istraživanje na više lokacija duž obale jezera", rekao je Sen.

Dodao je da serija obuhvata desetak fotografija, od kojih je jedna predstavljena na festivalu u Sarajevu.

Fotografija : Elman Omic/AA

Ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Emin Akseki čestitao je Senu na uspjehu, ističući da nagrada predstavlja doprinos jačanju kulturnih veza između Turske i Bosne i Hercegovine.

Fotografija : Elman Omic/AA

"Veoma smo ponosni na uspjeh našeg umjetnika", rekao je Akseki.

Dodao je da razvoj saradnje u oblasti kulture i umjetnosti ostaje jedan od prioriteta u odnosima dvije zemlje.

Sarajevo Photography Festival posljednjih godina izrastao je u jednu od najvažnijih regionalnih platformi za promociju savremene fotografije, okupljajući autore iz cijelog svijeta kroz izložbe, predavanja, radionice i takmičarski program.