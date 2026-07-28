Italijanski stručnjak vraća se na klupu "Azzurra" nakon previranja u Fudbalskom savezu Italije i propalog imenovanja Andree Pirla

Roberto Mancini ponovo selektor fudbalske reprezentacije Italije Italijanski stručnjak vraća se na klupu "Azzurra" nakon previranja u Fudbalskom savezu Italije i propalog imenovanja Andree Pirla

Roberto Mancini imenovan je za selektora fudbalske reprezentacije Italije, čime će po drugi put preuzeti vođenje nacionalnog tima, prenijela je u utorak italijanska novinska agencija ANSA.

Prema navodima ANSA-e, predsjednik Fudbalskog saveza Italije (FIGC) Giovanni Malago tu je odluku saopćio na sjednici Vijeća Saveza.

Mancini se vraća na klupu reprezentacije nakon perioda provedenog u katarskom Al-Saddu, a njegovo imenovanje uslijedilo je nakon previranja u Savezu izazvanih neuspjelim pokušajem imenovanja Andree Pirla za selektora.

Bivši napadač Sampdorije i Lazija tokom trenerske karijere vodio je i turski Galatasaray u sezoni 2013/2014, prije povratka u reprezentativni fudbal.

U prvom mandatu na klupi Italije Mancini je predvodio reprezentaciju do naslova prvaka Evrope na Evropskom prvenstvu 2020. godine, ali je bio i selektor u periodu kada se Italija nije uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo 2022. Nakon odlaska iz reprezentacije 2023. godine preuzeo je selekciju Saudijske Arabije.

Andrea Pirlo, član italijanske reprezentacije koja je osvojila naslov svjetskog prvaka 2006. godine, bio je glavni kandidat za selektorsku poziciju nakon što je prošle sedmice trener Manchester Cityja Pep Guardiola odbio ponudu.

Međutim, prema pisanju ANSA-e, njegovo imenovanje blokirano je zbog kontroverzi povezanih sa sponzorskim ugovorom s ruskom kladioničarskom kompanijom Fonbet, što je izazvalo krizu unutar Saveza.

Zbog te odluke, navodi ANSA, tehnički direktor FIGC-a Paolo Maldini i savjetnik Leonardo podnijeli su ostavke manje od tri sedmice nakon preuzimanja funkcija.

Prema istom izvoru, bivši trener Leicester Cityja i Rome Claudio Ranieri trebao bi preuzeti funkciju novog tehničkog direktora Fudbalskog saveza Italije.