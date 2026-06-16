Lideri Italije, Njemačke, Velike Britanije, Japana, Kanade i Ukrajine među učesnicima radne sjednice lidera G7 i Ukrajine

Trump učestvuje na sastanku G7 o Ukrajini Lideri Italije, Njemačke, Velike Britanije, Japana, Kanade i Ukrajine među učesnicima radne sjednice lidera G7 i Ukrajine

Američki predsjednik Donald Trump učestvovao je u utorak na radnoj sjednici lidera G7 i Ukrajine u Evianu, u Francuskoj.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen prisustvovali su sastanku.

Učestvovali su i lideri Italije, Njemačke, Velike Britanije, Japana i Kanade.

Sastanak je bio zatvoren za medije, ali prije nego što su kamere udaljene, njemački kancelar Friedrich Merz uručio je Trumpu dres njemačke fudbalske reprezentacije s brojem "47" i natpisom "Trump" na leđima.

Kasnije tokom dana Trump bi trebao učestvovati na radnom ručku s predstavnicima zemalja Bliskog istoka, kao i na još jednoj radnoj sjednici s drugim liderima i predstavnicima "zemalja u razvoju".

Odvojeno od toga, Trump će održati bilateralne razgovore s katarskim emirom šeikom Tamimom bin Hamadom Al Thanijem i predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zayedom Al Nahyanom.

Prema navodima NBC Newsa, raniji bilateralni razgovori između Trumpa i Macrona bili su "pomalo napeti", rekao je navodno jedan zvaničnik Evropske unije.

"Trump je u svom uobičajenom izdanju, ponekad ljubazan, a ponekad ne baš toliko", rekao je zvaničnik.

Trump je također navodno umanjivao značaj podrške Evropske unije nakon postizanja sporazuma s Iranom, poručivši da mu evropska pomoć nije potrebna, dodao je isti zvaničnik.